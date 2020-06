In Aschersleben wurde am Wochenede an verschiedenen Orten eingebrochen. Symbolfoto: Anja Guse

In Aschersleben sind Diebe am Wochenende an mehreren Stellen tätig geworden. Unter anderem wurden zwei Autos geklaut.

Aschersleben (vs) l Vom Gelände eines Bahnunternehmens in Aschersleben wurden am Wochenende zwei Autos gestohlen. Die Diebe verschafften sich Zutritt zu Büroräumen in der Herrenbreite, nahmen sich die Autoschlüssel und stahlen einen Ford Ranger (Kennzeichen F-DB 2293) und einen VW T5 (Kennzeichen F-DS 175). Bereits im April wurden Fahrzeuge von der DB gestohlen, allerdings auch in der Umgebung wiedergerfunden. Trotz Spurensicherung gibt es jedoch bislang keine Anhaltspunkte auf den Verbleib der Autos. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter 03471/3790 melden können. Eingebrochen wurde am Wochenende aber auch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Curthstraße. Der Dieb nahmen ein Fahrrad, einen Kompressor, mehrere Flaschen Cola und vier Gläser Honig mit. Wie der Täter in das Gebäude gelangte ist noch unklar, der Kellerverschlag wurde mit einem Trennwerkzeug geöffnet.

