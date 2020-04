Über die Ostertage wurde in Häuser in Aschersleben eingebrochen. Symbolfoto: sdecoret - Fotolia

In Aschersleben wurden am Osterwochenende gleich mehrere Gebäude das Ziel von Einbrechern.

Aschersleben (vs) l Während der Osterfeiertage ist in mehreren Häusern in Aschersleben eingebrochen worden. Am frühen Sonntagmorgen verschafften sich unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Käthe-Kollwitz-Straße über eine Garage Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die Diebe durchwühlten die Räume und klauten eine Zierwaffe - einen Revolver mit Holster.

In einem anderen Haus in der gleichen Straße wurde am Sonntagmorgen ebenfalls eingebrochen. Dort verschafften sich die Täter über ein Nachbargrundstück Zugang zum Haus und durchwühlten mehrere Schränke in einem unverschlossenen Anbau des Gebäudes. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen kann die Polizei nicht ausschließen.

Eingebrochen wurde außerdem in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Garage in der Engelstraße. Die Täter gelangten über das nicht verschlossene Hoftor auf das Grundstück und klauten aus einem unverschlossenen Nebengelass einen Akkuschrauber nebst diversem Zubehör.

Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen nimmt die Polizei unter 03471/379293 entgegen.