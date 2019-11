Bei einem Einbruch in ein Haus in Atzendorf haben die Täter Schmuck und Bargeld gestohlen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Schmuck und Bargeld haben Diebe bei einem Einbruch in Atzendorf mitgehen lassen. Jetzt sucht die Poliezei Zeugen.

Atzendorf (vs) l Die Abwesenheit von Hausbesitzern nutzen Diebe in der Straße Am Teich in Atzendorf am Sonnabendnachmittag. Denn als die Hauseigentümer gegen 18.30 Uhr zu ihrem Haus zurückkamen, stellten sie fest, dass eine Tür aufgebrochen und im Haus alles durchwühlt war. Das teilte die Polizei mit.

Nach erster Übersicht würden Schmuck und Bargeld fehlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum von circa 16.45 bis 18.30 Uhr verdächtiges beobachten konnten, sich bei der Polizei des Salzlandkreises zu melden und Hinweise zur Tat zu geben. Das ist telefonisch unter 03471/3790 möglich.