So realistisch wie möglich: Zwei Kameraden bringen in der Hecklinger Schule einen Jungen mit Rettungsmaske in Sicherheit.

Hecklingen. - Ein technischer Defekt löste am Wochenende einen Rettungseinsatz der Hecklinger Feuerwehren Schneidlingen, Groß-Börnecke sowie Cochstedt an der Oskar-Kämmerer-Schule in Schneidlingen aus. Ein Brand im Heizungskeller war die Ursache dieser Katastrophe. 24 Menschen mussten im stark verqualmten Schulgebäude befreit, gesucht oder evakuiert werden. Leider wurden auch zwei tote Personen aus dem Heizungskeller geborgen.So oder ähnlich hätte es in der Zeitung stehen können, aber glücklicherweise handelte es sich bei dem Einsatz nur um eine Übung.

Szene: Eingeschlossen im oberen Stockwerk

Stadtwehrleiter Steffen Bruchhardt war schon früh unterwegs. Er und ein Stab des Rathauses Hecklingen bereiteten eine große Übung an der Schule vor. Es sollte so realistisch wie möglich sein. Eine Schulklasse war im oberen Gebäude, das stark verqualmt war, eingeschlossen. Zwei Jugendliche wurden vermisst, und auch der Umgang mit Leichen wurde geübt. Den Rettern wurde ein Massenanfall von Verletzten dargestellt, und jeder musste sich einbringen.

Für das Team vom Rathaus war es sehr aufschlussreich, einmal realitätsnah so einen Einsatz zu leiten. Bürgermeister Hendrik Mahrholdt (parteilos) sowie Fachbereichsleiterin Ordnung und Sicherheit Marion Strecker leiteten den Einsatz rund um das Organisatorische. Minutiös wurden alle Bewegungen oder wichtigen Details des Einsatzes durch drei Damen der Stadtverwaltung protokollarisch festgehalten, und darauffolgende weitere Handlungen ausgeführt. Vor Ort war auch Schulleiterin Elke Atzler. Für sie war es sehr aufschlussreich, wie so ein Einsatz ablaufen würde. Brandmeister Mathias Bahr, stellvertretender Stadtwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Hecklingen, leitete den Einsatz an der Schule und koordinierte die drei Feuerwehren mit rund 30 Kameraden. Gegen Mittag gab es schließlich die Auswertung, bei der einige Mängel angesprochen wurden. Diese wurden von den Kameraden aufgenommen und für den nächsten Einsatz abgespeichert. Auch für die Stadtverwaltung gab es einige neue Erkenntnisse, die nun umgesetzt werden. Für alle Beteiligten war es eine neue weitere positive Erfahrung und Bereicherung für das Einsatzmanagement an einer Schule.