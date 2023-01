Staßfurt - Nach den Weihnachtstagen herrscht normalerweise Hochbetrieb in den Einkaufsläden. Entweder Gutscheine einlösen oder Geschenke umtauschen. An einem Nachmittag „zwischen den Jahren“ bleibt die große Hektik in den Geschäften der Steinstraße aus. Was sind die Gründe dafür?