Westeregeln - „Am Tag der Währungsunion am 1. Juli 1990 hatten wir angefangen“, erinnern sich Renate und Adalbert Schneider noch ganz genau an den Startschuss vor 33 Jahren. Damals habe sich das Verkaufsgeschehen größtenteils im Freien auf dem Hof in der Lindenstraße 2 in Westeregeln abgespielt. Danach bauten die beiden Jungunternehmer auf dem Grundstück einen Einkaufsmarkt mit einer Verkaufsraumfläche von rund 300 Quadratmeter auf. Dort verkaufte das Ehepaar die sogenannten 1000 kleinen Dinge, angefangen vom Handwerkerbedarf, über Pflanzen und Gartenartikel, Fahrradzubehör, Geschenkartikel und vieles andere mehr. Anfangs befand sich auch noch eine Postfiliale mit Postbank-Dienstleistungen in diesem Geschäft.