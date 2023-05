Umweltschutz Einleitungen in die Bode in Staßfurt: Ciech Soda überschreitet Überwachungswerte

Ciech Soda hat in drei Jahren an fünf Messstellen 18 Mal festgelegte Überwachungswerte vor Einleitungen in die Bode überschritten. Welche Einleitungen das sind und was das für Folgen für die Firma hat.