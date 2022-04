Einleitungen in die Bode in Staßfurt: Neuer Erörterungstermin

Die Bode durchfließt Staßfurt und die Ortschaften auf einer Länge von knapp 17 Kilometern. Die Kernstadt durchteilt der Fluss in Staßfurt-Nord/Altstaßfurt und Staßfurt-Mitte/Leopoldshall. Wo ist die beliebteste Stelle? Die Liebesbrücke wäre in den Charts sicher weit oben.

Staßfurt - Im Sommer dieses Jahres ist das große Fischsterben in der Bode in Staßfurt drei Jahre her. Im August 2019 mussten Angler tonnenweise Fische aus dem kleinen Fluss herausholen. Die Bode hatte sich auch kurzzeitig weiß verfärbt. Wie konnte es dazu kommen und welche Konsequenzen müssen daraus gezogen werden? Ein eindeutiger Verursacher konnte laut Staatsanwaltschaft im Gegensatz zum Fischsterben im November 2018 nicht ermittelt werden. In den öffentlichen Diskussionen wird trotzdem immer wieder über eine Firma gesprochen: das Staßfurter Sodawerk von Ciech Soda.