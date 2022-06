Eintrittswelle bei den Salzland-Liberalen

Bernburg/Staßfurt/Schönebeck - 18 Tage vor der Bundestagswahl zeigten sich die Liberalen Mittwochabend auf ihrem 15. Kreisparteitag im „Metropol“ in Bernburg kämpferisch. „Wir haben bei der Landtagswahl ein Ergebnis bekommen, auf das wir alle stolz sein können“, sagte der stellvertretende FDP-Landeschef Marcus Faber. Er würde sich freuen, wenn es gelänge, auch im Bund eine Deutschland-Koalition mit einer Schuldenbremse zu bekommen wie in Sachsen-Anhalt. „Rot-Rot-Grün wäre für unser Land eine Katastrophe“, so Faber.