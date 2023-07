Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Förderstedt/Staßfurt - In Förderstedt am Ortsausgang Richtung Staßfurt war fast gar kein Platz mehr. Zu Dutzenden standen Fahrräder und Menschen auf dem frisch gebauten Radweg, um die Premierenfahrt nach Staßfurt anzugehen. Etwa 75 Förderstedter von der Bürgerinitiative „Radweg Förderstedt-Staßfurt“ waren dem Aufruf ihres Sprechers Gerhard Schnock gefolgt. Um kurz vor 14 Uhr radelten sie am Freitag die 3,5 Kilometer Richtung Staßfurt, wo – in Höhe des Erdbeerstandes – die offizielle Einweihung stattfand.