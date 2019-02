Staßfurt kämpft gegen den Bevölkerungsrückgang und punktet mit Wirtschaft, Investitionen in Kitas und Schulen sowie dem Leitbildprozess.

Staßfurt l Herbert Grönemeyer ist ein deutscher Musiker, der mit vielen seiner Lieder Menschen aller Altersgruppen aus dem Herzen spricht. 1986 veröffentlichte das Kind des Ruhrgebiets den Song „Kinder an die Macht“. Darin heißt es unter anderem: „Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende.“ Schon der heute 62-Jährige hat vor 33 Jahren erkannt, dass Kinder wichtig sind. Sorgen sie doch dafür, dass Städte und Kommunen überlebensfähig bleiben.

Wie sieht das in Staßfurt aus? Die Einwohnerzahl sinkt jedes Jahr. 174 Geburten gab es im Jahr 2018 in Staßfurt, nachdem es 2017 noch 194 waren. Dagegen gab es 413 Sterbefälle im Jahr 2018. Weil es zudem 1048 Wegzüge und nur 861 Zuzüge gab, schrumpft die Einwohnerzahl der Stadt Staßfurt also weiter. Zum Ende des Jahres 2018 betrug die amtliche Einwohnerzahl 26030 mit allen Ortschaften. In der Kernstadt sind es nur noch 15170. Zum Vergleich: 1997 hatte Staßfurt noch 29858 Einwohner. Staßfurt schrumpft permanent, weil die Zahl der Todesfälle die Zahl der Geburten übersteigt. Noch immer gilt: „Auf eine Geburt kommen zwei Sterbefälle“, wie Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) sagt. „Leider“, fügt er an. Der Stadtchef hätte natürlich gern, dass sich dieser Trend umdreht. Das funktioniert nicht. Aber: „Wir versuchen es abzuschwächen.“ Trotzdem sagt der Trend: Staßfurt könnte 2030 nur noch 22000 Einwohner haben.

Geld in Kitas und Schulen

In dieser scheinbar aussichtslosen Situation versucht die Stadt aber freilich, mit verschiedenen Aktionen, gegenzusteuern. „Wir brauchen mehr Kinder“, sagt Wagner. Aber wirft man einen Blick in den vorläufigen Haushalt für 2019, dann scheint die Stadt Staßfurt genau daran auch finanziell ansetzen zu wollen. Denn bei den Investitionen gilt: Das Geld fließt in Kitas, Schulen und die Feuerwehr. Attraktive Kitas und Schulen locken vermehrt junges Publikum an die Bode. So der Plan der Stadt. „Wir müssen versuchen, die jungen Menschen hier zu halten, die Menschen begeistern, bei der Wohnungssuche helfen“, erklärt Wagner. Junge Menschen sollen erst gar nicht auf die Idee kommen, wegzuziehen. Junge Familien mit kleinen Kindern sind das Herzstück der Bemühungen.

Aber natürlich gibt es auch andere Wege, gegenzusteuern. Mit der Wirtschaft punkten ist Staßfurts Idee. Wie kürzlich bekannt wurde, ist die Bodestadt Wirtschaftsstandort Nummer eins im Salzlandkreis. 12,9 Millionen Euro Einnahmen bei den Gewerbesteuern in 2017 bedeuten Platz eins, knapp vor Bernburg. „Wir sind gut aufgestellt“, so Wagner. Der Industriestandort hat einen Namen in der Region. Dazu braucht es aber auch ein attraktives Stadtbild. Hier versucht die Stadt mit ihrem Leitbildprozess einzuhaken. 14 Projekte wurden oder werden derzeit noch umgesetzt. Ein Bürgerdialog, mehr Ärzte, attraktivere Ladenzeilen („Licht in allen Läden“) sind nur drei der Projekte, die anziehend wirken sollen. Und natürlich hat die Stadt Staßfurt auch viel dafür getan, dass die Steinstraße, das Herzstück der kleinen Innenstadt, attraktiv ist und bleibt. Zwölf neue Läden sind dort entstanden. Aktuell sind 44 der 55 Geschäfte in Staßfurts Flaniermeile belegt. „Ziel muss es sein, dass die Einwohnerzahl nicht weiter sinkt“, erklärt Sven Wagner. Nicht alles ist schlecht in Staßfurt. Einiges ist sogar richtig gut.

Und wäre Herbert Grönemeyer ein Staßfurter, hätte er auch vielleicht über die kleine Stadt an der Bode ein Liebeslied geschrieben. So ist es bei Bochum geblieben. Aber auch der Charme der Stadt im Ruhrgebiet ist erst auf den zweiten Blick zu erkennen.