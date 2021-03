Auch im Jahr 2020 hat die Stadt Staßfurt wieder Einwohner verloren. Prognosen gehen von einem Rückgang bis 2030 aus.

Staßfurt l Hinter vorgehaltener Hand wird schon gescherzt: Wenn das so weiter geht mit dem Einwohnerschwund, dann muss der Staßfurter Oberbürgermeister verbal abspecken. Dann ist er nur noch Bürgermeister. Nun ist Sven Wagner nicht der Typ, der in öffentlichen Sitzungen viel Wert auf den „Ober“ legt. Spricht er über sich selbst, bezeichnet er sich meist als Bürgermeister. Es wäre aber gut für ihn, sich daran zu gewöhnen. Die Stadt Staßfurt hatte Ende 2020 nur noch 25.271 Einwohner.



Die Gemeindeordnung sieht vor, dass nur Städte mit mehr als 25.000 Einwohnern einen Oberbürgermeister haben. Schon in diesem Jahr könnte Staßfurt unter diese Marke fallen. Und sowieso: Nur dank zahlreicher Ortsteile hat Staßfurt überhaupt noch so viele Einwohner. Die viel zitierte Kernstadt wird schon jetzt nur noch von 14.599 Menschen bewohnt. Zu DDR-Zeiten hatte die Kernstadt fast doppelt so viele Einwohner, es waren Ende der 1980er Jahre über 26.000.



Freilich hat die Stadt aber ein großes Interesse daran, dass die Zahlen nicht weiter sinken. „Die Prognosen treten leider ein und sagen einen weiteren Einwohnerschwund bis 2030 voraus“, sagt Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner. „Wir tun aber alles, um den Schwund entgegenzuwirken.“



Mehr Einwohner in Förderstedt

Positiv ist: Staßfurt hat von 2019 zu 2020 nur noch genau 300 Einwohner verloren. Von 2018 zu 2019 betrug der Verlust noch 438 Menschen, im Jahr davor waren es 426 weniger Staßfurter. Und: Förderstedt hat von 2019 zu 2020 sogar 13 Einwohner dazugewonnen. Leichten Anstieg gab es auch in Glöthe und in Neu Staßfurt. Gerade ins Bauen von Einfamilienhäusern wird Arbeit gesteckt. Vor einigen Monaten ging ein Baulückenkataster online. Der Flächennutzungsplan wird überarbeitet. „Das braucht seine Zeit. Aber es gibt Erfolge, es wird schon jetzt gebaut in Löderburg, Förderstedt, Atzendorf oder Hohenerxleben. Natürlich braucht es aber auch neue Baugebiete“, sagt Wagner. Jungen Familien mit Haus im Grünen soll das Leben in Staßfurt schmackhaft gemacht werden.



Und auch darüber hinaus muss laut Wagner viel investiert werden, um die Attraktivität der Stadt zu steigern. „In den letzten fünf Jahren wurden 40 Millionen investiert, in 2021 allein sollen es 15 Millionen sein. Das sind Hausnummern, die kaum Vergleiche haben in Staßfurt“, so der Stadtchef.



Wagner weiß aber auch: In der Kernstadt kommt es auch darauf an, Mietwohnungen anzubieten. „Nicht jeder kann sich ein Haus leisten. Es soll ein Wohnungsangebot für alle Lagen und Bedürfnisse geben. Niemand soll weggeschickt werden. Wir sind da im guten Zusammenspiel mit der Wobau“, so Wagner.



Womit Staßfurt laut Wagner noch punkten kann: Nahe Autobahn, Bahnhof, ÖPNV. Neubau und Sanierungen von Kitas, die auch bezahlbar sind. Digitaler Ausstattung. Geplantem Glasfaserausbau in Neundorf und Atzendorf. Einer breit gefächerten Bildungslandschaft. Über 150 Vereinen mit etwa 13.000 Mitgliedern. Drei Freibädern, den Tiergarten, das Salzland-Center.



Große Hoffnungen setzt Wagner auch in das neue Salzwerk. „Es gibt keinen Stillstand in Staßfurt“, sagt er. Und übrigens: In 2020 gab es nur noch fünf mehr Wegzüge als Zuzüge in Staßfurt. Das spricht dann doch für die Bodestadt, vor allem als wirtschaftlich starke Region.