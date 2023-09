Nur Jan Ochmann tritt zur Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper an. Seine eigene Stimme würde reichen. Warum werden die Wahlkosten nicht eingespart?

Güsten - 8250 Wahlberechtigte an Saale und Wipper sind am Sonntag, 3. September, aufgerufen, zur Wahl eines neuen Verbandsgemeinde-Bürgermeisters zu schreiten. Dabei steht eigentlich schon fest: Es kann nur der alte werden. Denn nur Jan Ochmann, amtierender Bürgermeister und Verwaltungsleiter der Verbandsgemeinde Saale-Wipper, hat sich als Kandidat gefunden. Allein seine eigene Stimme würde genügen...

13 Wahllokale in den Mitgliedsgemeinden Alsleben, Giersleben, Güsten, Ilberstedt und Plötzkau sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. 551 Wähler haben bereits eine Briefwahl beantragt, wie von Wahlleiterin Gabriele Große zu erfahren war. Bei der vergangenen Bundestagswahl seien es etwa doppelt so viel gewesen.

Könnten sich Kommunen künftig solche Wahlen, bei denen es nur einen Kandidaten oder nur eine Kandidatin gibt, nicht sparen und damit Kosten? Die Bürgermeisterwahl in Harzgerode, bei der auch nur der Amtsinhaber antrat, kostete über 5000 Euro. Die Wahlbeteiligung lag übrigens dort bei knapp 34 Prozent.

Jan Ochmann in Güsten meint dazu: „Zunächst haben die Kommunen das Wahlgesetz des Landes einzuhalten, egal ob man dieses nun gut oder schlecht findet. Meines Wissens nach gab es durchaus auf Landesebene Überlegungen, die Regelung zu vereinfachen. Dies ist nicht geschehen, und ich bin überzeugt, dass die Verantwortlichen hierfür ihre Gründe haben.“

Unabhängig davon, was waren rückblickend Höhepunkte in Ochmanns Arbeit in seiner ersten Legislatur in den vergangenen sieben Jahren?

„Eines meiner wichtigen Ziele ist erreicht worden“, stellt der CDU-Mann erleichtert fest, „Die Verbandsgemeinde Saale-Wipper ist raus aus den ,Wildwest-Schlagzeilen’. Ich habe in meiner Amtszeit zwei Verbandsgemeinderäte erlebt, die sachlich, oft über Fraktions- und Parteigrenzen hinaus zusammenarbeiten. Dabei gibt es nicht immer nur ,Friede-Freude-Eierkuchen’. Aber wenn gestritten wird, dann überwiegend zur Sache.“

Zudem zählt Ochmann „zukunftsweisende Investitionen“ an Saale und Wipper auf: Sanierung der Grundschule Güsten, Sanierung der Kita Giersleben, Modernisierungen des Horts Plötzkau, Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, Kita-Neubau Ilberstedt, Komplettsanierung des Schwimmbads Alsleben. „Das alles geschah größtenteils zu einer Zeit günstiger Zinsen und vergleichsweise günstiger Baukosten“, ergänzt der Lokalpolitiker, und: „Wichtig ist mir: Das alles ist nicht meine Einzelleistung. So etwas geht nur, wenn genügend Mitstreiter solche Sachen auch gemeinsam verantworten.“

Und worauf freut er sich ab kommenden Montag? „Ich freue mich auf die weitere Arbeit, auch in dem Bewusstsein, dass selten alles ohne Hindernisse, unvorhergesehene Ereignisse und ohne Konflikte, die es zu moderieren und zu entscheiden gilt, abläuft. Aber – in welchem Beruf sieht es denn anders aus?“