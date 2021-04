Eltern ziehen beim Testen gegen das Coronavirus in Staßfurt mit

Staßfurt/Güsten (ej/fr)

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Hü und hott, hin und her. Chaos. Erst am Montag wurde die Testpflicht in den Schulen eingeführt. Nach zwei Tagen ist sie für drei Tage nach einem Gerichtsurteil ausgesetzt (Volksstimme berichtete). Statt Testpflicht sind immerhin noch freiwillige Tests möglich.

„Da war Bildungsminister Tullner zu schnell. Das rächt sich jetzt“, sagt Kay Lorenz, Vorsitzender des Kreiselternrats im Salzlandkreis. Dass Eltern dagegen klagen, bezeichnet er als Blödsinn. „Die Testpflicht ist die erste vernünftige Maßnahme, die die Landesregierung in der Corona-Pandemie in den Schulen umgesetzt hat. Sie hätte nur viel eher kommen müssen“, sagt er. „Das Testen macht aber auch nur Sinn, wenn Maßnahmen wie die Maskenpflicht auf dem Schulhof wegfallen.“ Das Lüften, das in den Schulen praktiziert wird, bezeichnet er als „Käse“.

In anderen Regionen gibt es große Proteste von Eltern gegen die Testpflicht. Im Staßfurter Raum halten diese sich aber in Grenzen. An den Schulen gibt es nur wenige Eltern, die sich weigern. Der überwiegende Teil trägt die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Bisher gab es auch bei stichprobenartigen Nachfragen bisher keine positiven Ergebnisse.

„Wir hatten nach Ostern schon Probetestungen. Jetzt am Montag hat das gut geklappt. Es gab keine Probleme“, sagt Volker Link, Schulleiter der Förderschule Pestalozzi in Staßfurt. Ein Kind habe sich am Montag verweigert, ansonsten war die Tendenz eindeutig. „Die Lehrer haben im Vorfeld auch viel mit den Eltern gesprochen und Ängste genommen. Das hat gut funktioniert“, so Link.

Zu kurzfristige Auskünfte vom Land

Nicht ganz so reibungslos läuft es an der Gemeinschaftsschule und Sekundarschule „Hermann Kasten“ Staßfurt. Schulleiterin Verena Frank klagt da vor allem über die kurzfristigen Auskünfte vom Land. „Ich hatte erst am Donnerstag um 17.11 Uhr eine E-Mail im Postfach, wie das umzusetzen ist, musste aber bereits für Montag Vorbereitungen treffen“, sagt sie. „Das war wieder einmal sehr kurzfristig.“

In der Kasten-Schule müssen die Schüler sich vorrangig zu Hause testen, so hat es die Schule entschieden. „Die Eltern holen die Tests ab“, so Frank. „Nur in absoluten Ausnahmefällen soll in der Schule getestet werden“, sagt sie. Viele Eltern würden in der Schule anrufen und „ihren Frust abladen“. Trotzdem: „Fast alle ziehen toll mit“, sagt Frank. Zwei Schüler haben sich geweigert, sich zu testen. Diese wurden nach Hause geschickt und mussten von dort Aufgaben lösen. An der Kasten-Schule gibt es immer wechselnde Gruppen in der Schule. Diese testen sich jeweils Montag und Mittwoch oder Dienstag und Donnerstag. Wenn dann die Testpflicht wieder gilt.

Kathrin Hartmann, Schulleiterin der Grundschule Ludwig Uhland in Staßfurt, beklagt, dass die Tests nicht in ausreichender Zahl pünktlich in der Schule ankommen. So habe die Schule vergangene Woche nicht genug Tests bekommen, um in dieser Woche jeden der 237 Schüler zweimal zu testen. Am Dienstag sollte eigentlich noch eine Bestellung ankommen, auf die die Schule aber vergeblich an diesem Tag wartete. Weil aber noch unverbrauchte Tests aus früheren Lieferungen vorhanden waren, konnte zumindest jedes Kind sich testen, das wollte. Ungefähr zehn Eltern wollten, dass ihr Kind sich zu Hause testet. „Vier Eltern haben sich komplett geweigert. Im Großen und Ganzen ziehen die Eltern aber mit. Sie sind sehr einsichtig und vernünftig“, so Hartmann.

Und doch ärgert sich die Schulleiterin auch über die Umsetzung vom Bildungsministerium des Landes. „Ich würde mir wünschen, dass es einheitliche Vorgaben gibt. Vieles ist Interpretationssache, jede Schule macht es anders. Das kann zu Problemen führen“, sagt sie.

Mobbing von Schüler mit positivem Test

Kay Lorenz, Vorsitzender des Kreiselternrats, plädiert dafür, dass nur zu Hause getestet wird. „Es muss vermieden werden, dass Kinder in der Schule ausgegrenzt werden, wenn es einen positiven Fall gibt“, sagt er und berichtet von einem Fall im Salzlandkreis. Ein Junge wurde positiv getestet und von seinen Mitschülern als „Corona-Kind“ gehänselt. „Kinder können grausam sein“, sagt Lorenz. „Es kann auch nicht in die Verantwortung der Lehrer gegeben werden. Das Testen sollte in vertrauter Umgebung zu Hause gemacht werden.“ Bei dem positiv getesteten Schüler einer siebten Klasse kam dann noch dazu, dass der Schnelltest „falsch positiv“ war. Ein späterer PCR-Test habe ein negatives Ergebnis gebracht.

Im Dr.-Frank-Gymnasium in Staßfurt wird ebenfalls die überwiegende Mehrheit der Schüler in der Schule getestet. „Die Testpflicht macht Sinn, obwohl ich es besser gefunden hätte, wenn man gerade bei kleineren Schülern auf Spucktests gesetzt hätte“, sagt Schulsprecher Florian Krebs.

In einer Staßfurter Kinderarztpraxis wurde immerhin über Fälle berichtet, wo die Folgen falsch angewandter Tests behandelt werden mussten.

In der Grundschule Förder-stedt konnte Schulleiterin Gabi Lange berichten: „Es lief problemlos. Die Lehrer haben die Kinder angeleitet und es in den Unterricht eingebettet. Ich kann die Eltern auch nur loben.“ Positive Fälle gab es nicht, es brauchte keine Maßnahmen.

Das Hin-und-her nervt derweil auch in der Güstener Grundschule. Schulleiterin Angela Krenckel-Herrmann hatte so weit alle Einverständniserklärungen zusammen, als die Tests zur Pflicht erklärt wurden. „Das hat alles auch funktioniert. Keiner wurde verletzt, keiner hat geweint. Die Kinder wollen ja auch in die Schule.“ Nun hätte die Schulleiterin für die zwischenzeitlich neue Situation der Freiwilligkeit wieder alle Eltern der 138 Schüler fragen müssen. Und das für drei Tage. „Das schaffen die Schulen einfach nicht“, so Krenckel-Herrmann.

Kay Lorenz kritisiert, wie in den Schulen teilweise mit Schülern umgegangen wird, die zu Hause bleiben, weil sie nicht getestet werden. „Mir ist zu Ohren gekommen, dass an einigen Schulen diese Schüler völlig ignoriert werden und nicht einmal Aufgaben bekommen. Diese Kinder dürfen keinen Nachteil haben. Da sind die Lehrkräfte in der Verantwortung, Aufgaben bereitzustellen und die Kinder aus der Ferne mitzunehmen.“

So oder so: Es liegt viel im Argen. Ab Montag soll erst einmal die Testpflicht wieder gelten.