Der Strompreis wird von den Stadtwerken Staßfurt 2021 gesenkt, der Gaspreis steigt.

Staßfurt l „Entgegen aller Prognosen, dass sich die Stromkosten für das Jahr 2021 erneut erhöhen, können wir die Strompreise senken“, heißt die gute Nachricht von den Stadtwerken Staßfurt.

In diesem Jahr wäre die EEG-Umlage (EEG: Erneuerbare Energien-Gesetz) per Definition bedingt durch den Einbruch der Stromnachfrage durch die Corona-Krise um knapp 40 Prozent auf ein neues Rekordhoch angestiegen, erklärt Geschäftsführer Eugen Keller, „Doch durch das Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung konnte diese Entwicklung aufgehalten werden. Die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt führen zu einer Deckelung der EEG-Umlage für 2021 auf 6,50 ct/kWh (netto), von 6,756 ct/kWh in 2020.“ Mit der Entwicklung weiterer staatlicher Abgaben und Umlagen für das Jahr 2021 würden die Energieabgaben und -umlagen den Strom-Arbeitspreis in Summe um 0,20 ct/kWh sinken lassen.

Keller erklärt zudem die Einflussnahme weiterer Größen auf den Strom-Arbeitspreis. Lokal bedingt sind das die Netznutzungsentgelte und die Konzessionsabgabe für den Betrieb der Stromnetz-Infrastruktur – das sogenannte „Wegerecht“ – im Gemeindegebiet der Stadt Staßfurt. „Diese Gebühren sind für das Stromnetzgebiet allgemeingültig und versorger-unabhängig. Die Auswirkung der Konzessionsabgabe ist für die Stadt Staßfurt ausschlaggebend. Netzentgelte und Konzessionsabgabe wirken sich, je nach Stromtarif, in unterschiedlichem Maße Arbeitspreis-senkend aus.“

Die Auswirkung etwaiger Abgaben in anderen Stromnetzgebieten (zum Beispiel Hecklingen oder Egelner Mulde) unterliege den Rahmenbedingungen der dort tätigen Netzbetreiber.

Der Stadtwerke-Chef nennt ein Beispiel für sein Gebiet: „Unter Berücksichtigung des durch uns beeinflussbaren Strompreis-Anteils, ergibt sich für einen Drei-Personen-Haushalt im Stromnetzgebiet der Stadtwerke – das heißt für alle Kunden in Staßfurt und den 14 umliegenden Ortschaften – bei einem Verbrauch von 2500 kWh im Jahr eine Strom-Arbeitspreissenkung von 0,52 ct/kWh und dadurch eine Verringerung der jährlichen Stromkosten um elf Euro (brutto).“

Ausgenommen seien Kunden mit Nachtspeicher- und Wärmepumpen-Tarifen. Wer noch mehr sparen und zur Schonung der Umwelt beitragen wolle, könne sich zum Öko-Stromprodukt informieren, zielt Keller auch „auf die Zukunft unserer Kinder“.

Welche Auswirkung hat nun die CO2-Steuer ab 2021 auf den Gaspreis?

„Ob nun CO2-Steuer, -Belastung oder -Bepreisung – Fakt ist, Deutschland weitet die Umsetzung der Energiewende auf die Sektoren Gas, Wärme und Verkehr aus“, weiß der Stadtwerke-Chef. Das bedeute: Raus aus der Kohle, raus aus Öl und Gas und raus aus der Atomkraft hin zu erneuerbaren Energiequellen wie Solar- und Windenergie. Eugen Keller: „Ziel ist es, die Treibhausgas-Emissionen bis 2050 um mindestens 80 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 zu senken. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Staat den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid mit einem Preis versehen. Die Einführung der CO2-Bepreisung, also des nationalen Emissionshandelssystems für weitere Sektoren, ist als staatliche Lenkung zu verstehen – hin zu höheren CO2-Einsparungen und somit hin zu mehr Nachhaltigkeit über den Stromsektor hinaus.“

Was heißt das für die Verbraucher?

Der Geschäftsführer dazu: „Der Gesetzgeber hat im Zuge der Einführung der CO2-Bepreisung auch die Höhen der CO2-Preise und der damit verbundenen Abgaben für die Endverbraucher für die nächsten fünf Jahre festgelegt. Die Stadtwerke haben diesen Prozess zum Beispiel über den Verband kommunaler Unternehmen begleitet. Für unsere Gaskunden bedeutet die Einführung der CO2-Bepreisung, dass sich ihr Gaspreis ab 1. Januar 2021 um 0,54 ct/kWh (brutto) erhöht.“

Gleichzeitig weist er jedoch darauf hin, „dass das Unternehmen trotz der turbulenten Umstände, insbesondere in diesem ,Corona-Jahr‘, einen positiven Preiseffekt für die Kunden herausarbeiten konnte. „Denn obwohl auch die Stadtwerke von Kurzarbeit betroffen waren und sich zudem mit einem durch Kurzarbeit bedingten Rückgang des Energieverbrauchs konfrontiert sahen, ist es uns gelungen, diesen gesetzlichen Preisanstieg soweit aufzufangen, dass jeder Gaskunde im Ergebnis lediglich 0,12 ct/kWh (brutto) im Gas-Arbeitspreis mehr zahlt.“ Dadurch reduziere sich die Belastung für einen typischen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh auf etwa zwei Euro mehr pro Monat. „Der Grundpreis bleibt für alle stabil“, versichert Keller.

„Grundsätzlich“, betont er, „ist der europäisch und national eingeschlagene Kurs zu mehr Nachhaltigkeit in weiteren Sektoren neben dem Stromsektor folgerichtig. Allerdings sollte der Kurs verursachergerecht gestaltet werden und darf nicht zu einer wirtschaftlichen Belastungsprobe führen“.

Mit weiteren Fragen zu den gesetzlichen Neuerungen könnten sich die Stadtwerke-Kunden gern an die Kundenberater wenden.

Der Staßfurter Versorger hat zudem eine Online-Umfrage zur Kundenzufriedenheit gestartet. Zu gewinnen gibt es dabei auch etwas: Drei Wunschgeräte von TechniSat – einen Saugroboter (Wert 330 Euro), einen Schallplattenspieler und einen Bluetooth-Lautsprecher.

Weitere Ansprechpartner und Infos: im Kundencenter in der Steinstraße, telefonisch (03925)96 02 68 oder per E-Mail unter kundenservice@sw-stassfurt.de