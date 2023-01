Grüner Wasserstoff Energiewende: In Staßfurt wird Windenergie in Wasserstoff umgewandelt

In Staßfurt wird an einem Pilotprojekt gearbeitet. Aus Windenergie aus Windrädern in der Region soll grüner Wasserstoff entstehen, der ebenfalls in der Region bleibt. Wie die Zeitschiene bei der Umsetzung ist.