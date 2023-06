Für ihre Präsentation ernten Phoebe (an der digitalen Tafel von links), Lotta, Jolina und Johanna Applaus - sowohl von Vivian, die wie alle Gäste von der Insel nur in Englisch kommunizierte - als auch von den Achtklässlern, die das Ergebnis der vier Intensiv-Sprachtage in Staßfurt ebenfalls verfolgten.

Foto: Falk Rockmann