So lautlos wie Bau und Fertigstellung der Brücke am Einlaufwehr zwischen Güsten und Osmarsleben vonstatten gingen, wird es offensichtlich auch mit der geplanten Wipperbrücke im Verlauf der Karl-Marx-Straße in Osmarsleben. Jetzt sind die Leistungen für den Ersatzneubau vom Stadtrat im vereinfachten schriftlichen Umlaufverfahren vergeben worden. Foto: Falk Rockmann

Mitgliedskommunen und die Verbandsgemeinde Saale-Wipper nahmen für Entscheidungen den möglichen Weg des „Umlaufverfahrens“.

Güsten l Umlaufverfahren heißt momentan das Zauberwort, wodurch in den Mitgliedskommunen der Verbandsgemeinde Saale-Wipper und auch von Saale-Wipper selbst Entscheidungen getroffen werden können.

Es warten schließlich große bauliche Vorhaben auf Beginn, Fortsetzung oder Fertigstellung. Die Wipperbrücke in Osmarsleben beispielsweise, die Sanierung des Grundschulgebäudes in Güsten oder der geplante Kita-Bau in Ilberstedt.

Die Abstimmungen dafür im vereinfachten schriftlichen Verfahren – Umlaufverfahren genannt – sind laut Landesinnenministerium Sachsen-Anhalt unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage vorerst bis zum 31. Mai 2020 möglich, um dringende Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden oder Angelegenheiten, die bereits in Ausschüssen vorberaten wurden, zu beschließen.

Wie die Verbandsgemeinde dazu mitteilt, herrsche Einvernehmen zwischen dem Vorsitzenden des jeweiligen Gremiums und dem Verbandsgemeinde-Bürgermeister, diese Möglichkeit zu praktizieren.

So hat der Stadtrat Güsten beispielsweise schon im März einstimmig die Verkehrsanlagen-Planung für die Neundorfer Straße inklusive Entwässerung Ratsteich an ein Ingenieurbüro in Calbe vergeben.

Mitte April dann gab es durch die schriftliche Abstimmung von jedem Mandatsträger den Zuschlag für eine Firma aus Kabelsketal, die neue Wipperbrücke in Osmarsleben zu bauen. Auch hierbei registrierte die Verwaltung keine Gegenstimmen oder Enthaltungen.

Der Stadtrat Alsleben nutzt das Abstimmungs-Instrument aus der Ferne ab 23. April, um die Vergabe zur Erneuerung des Deckenvlieses in der Turnhalle Alsleben bis zur Rückgabefrist am 11. Mai zu beschließen.

Noch nicht in dieser Form haben die Gemeinderäte von Giersleben, Ilberstedt und Plötzkau abgestimmt.

Derweil ist der Verbandsgemeinderat mehrheitlich dafür, Flächen aus dem Eigentum der Gemeinde Ilberstedt unentgeltlich zu übernehmen. Grund: Die Saale-Wipper will in der Gemeinde eine dringend benötigte neue Kindertagesstätte bauen. Bei dem Beschluss hieß das Ergebnis 17 Mal Ja bei zwei Enthaltungen.

Der Saale-Wipper-Rat hat die Planung der energetischen Sanierung vom Plötzkauer Hort einstimmig an ein Staßfurter Ingenieurbüro vergeben sowie bei einer Gegenstimme die Installierung einer Gefahrenmeldeanlage für das Feuerwehrhaus Ilberstedt, wofür eine Firma aus Aschersleben den Zuschlag erhielt.

Rein ums Geld ging‘s in diesem Gremium auch, weil offensichtlich der Liquiditätskredit zu kurz veranschlagt ist. Die Überziehung des Höchstbetrags zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Verbandsgemeinde wurde deshalb am 23. April beschlossen. Der Verbandsgemeinderat duldet mehrheitlich (13 Mal Ja, ein Mal Nein, sieben Enthaltungen) die Überziehung bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2020.

Dieses Zahlenwerk steht dann auf der Tagesordnung des Verbandsgemeinderats, welcher sich nach aktuellem Stand der Dinge aber wieder von Angesicht zu Angesicht treffen will.

Die öffentliche Sitzung ist am Mittwoch, 13. Mai, ab 19 Uhr, im großen Mehrzweckraum der Freiwilligen Feuerwehr Güsten geplant. Die Tagesordnung beginnt mit einer Einwohnerfragestunde. Neben dem Haushalt 2020 soll noch die Besetzung der Schiedsstellen der Saale-Wipper beraten werden.