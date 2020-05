Kein schöner Anblick: Dieser Schutt wurde an einem Feld in der Nähe eines alten Steinbruchs bei Groß Börnecke achtlos abgeladen. Foto: Jens Michelmann

Jäger in Groß Börnecke finden in ihrem Revier traurigen Müll-„Rekord-Haufen“.

Groß Börnecke l War die Zeit des Kontaktverbots auch die Zeit der Müllsünder? Gingen in den vergangenen Wochen mehr Meldungen unschöner Funde als sonst ein? Was sagen zuständige Behörden? Die Volksstimme hat nachgefragt, weil Jäger in ihrem Revier in Groß Börnecke mehr illegalen Dreck als sonst gefunden haben. Über eine „Entdeckung“ waren sie ganz besonders schockiert.

Farbeimer, Holzplatten, Teppiche, Säcke mit Schutt und Dreck – Mitglieder vom Hegering in Groß Börnecke sind sprachlos. Mitten in ihrem Revier standen sie kürzlich vor einem riesigen Müllberg, der illegal abgekippt wurde. Immer wieder müssen sie das dann melden. Dabei sind sie einiges gewohnt. Seit Jahren führen die Männer einen Frühjahrsputz durch, auch wenn dieser kürzlich nicht stattfinden konnte. Der zufällig entdeckte Haufen in der Nähe am alten Steinbruch übertraf aber alles bisher Gesehene. „Mit Erschrecken mussten wieder die Landwirte und Jäger aus Groß Börnecke feststellen, dass manche Mitmenschen die Zeit in der Krise scheinbar nutzen, um ihre Häuser und Wohnungen zu renovieren. Leider landet der dabei entstehende Bauschutt und Müll nicht im Container oder auf den Wirtschaftshöfen des Kreises, sondern in unserer Feldflur“, ärgert sich der Vorsteher der Jäger Jens Michelmann.

Das alles nehme mittlerweile Ausmaße an, die einen sprachlos und wütend machen, ist er über die Unvernunft der Täter sauer. Michelmann weiß sich nicht anders zu helfen, als immer wieder darauf aufmerksam zu machen.

Können Behörden die Beobachtung der Naturfreunde bestätigen? Haben sich solche Fälle in den vergangenen Wochen tatsächlich gehäuft?

Die Leiterin des Ordnungsamtes der Stadt Hecklingen Marion Strecker kann das nicht bestätigen. „Mir liegt keine Information vor, dass der Müll mehr geworden ist“, sagt sie auf Nachfrage. Allerdings muss sie mitteilen, dass es immer wieder zu solchen Vorfällen kommt. „Das Problem mit Unrat auf der Feldflur ist fortlaufend also gleichbleibend und nicht neu, leider“, sagt sie.

Das zeigt auch ein Blick in den Mängelmelder der Stadt im Internet. Dort können Bürger Hinweise geben, wenn was klemmt. Mehrere Einträge zu diesem Thema sind zu sehen. Unter anderem informiert ein Einwohner, dass eine Müllablagerung im Burgtal nach einem Monat noch immer nicht behoben ist. Er schreibt: „Am 23. März habe ich die Ablagerung diverser Müllsäcke gemeldet. Inzwischen sind diese Säcke zerrissen und der Müll liegt verteilt im Gelände.“ Außerdem wurden einer weiteren Meldung nach im April Möbelplatten und Spanplatten am Rundweg am Löderburger See an der Zufahrt zum Tagebau vor der Brücke abgelegt.

Wie muss die Verwaltung bei solchen Meldungen verfahren. „Das Prozedere ist immer gleich“, erklärt die stellvertretende Bürgermeisterin. Die Stadt gebe die Meldung an das Umweltamt des Kreises weiter und von dort werde der Fall zur Abarbeitung an den Kreiswirtschaftsbetrieb weiter gereicht, erklärt Marion Strecker.

Die Frage, ob die Corona-Zeit mehr illegale Müllstellen nach sich gezogen hat, kann der Landkreis weder bestätigen noch dementieren. Sprecherin Marianne Bothe erklärt, dass der Trend steigender Vorkommnisse schon länger erkennbar ist und sich leider fortsetzt. Sie verweist auf Entsorgungsangebote des Kreiswirtschaftsbetriebes, die auch während der Corona-Zeit gelten. Das sind „neben den regelmäßigen Entsorgungstouren und der Sperrmüllabfuhr auch die drei Wertstoffhöfe mit Öffnung von Montag bis Sonnabend und zwei Wertstoffhöfe tageweise, wobei diese zwei während der Kontaktbeschränkungen durch Corona geschlossen sind.“

Territoriale Schwerpunkte bei der illegalen Entsorgung lassen sich aus Sicht des Landkreises nicht benennen. Allgemein heißt es aber, dass illegale Entsorgungen entlang gut ausgebauter Feldwege, in Waldstücken, auf Brachflächen oder in landwirtschaftlichen Siloanlagen stattfinden. „Vorwiegend werden Bauschutt, Baustellenabfälle, Reifen, Asbest, Fahrzeugteile und Haus- und Sperrmüll illegal entsorgt.“ In Bernburg geht man davon aus, dass diese Abfälle ortsnah verkippt werden, dass der Verursacher in der unmittelbaren Umgebung wohnt.

Zurück nach Groß Börnecke. Die Jäger haben ihren Schreckens-Fund sofort dem Ordnungsamt der Stadt Hecklingen gemeldet und von dort aus wurde alles weitergeleitet an den Kreiswirtschaftsbetrieb. „Er hat den Müll auch schon abgeholt“, kann Michelmann berichten. Er bleibt bei seiner Feststellung, dass die Taten in den vergangenen Wochen zugenommen haben. Denn bei seiner Arbeit als Landwirt und Vorstandsmitglied der Agrargenossenschaft Schneidlingen sowie Jäger sind ihm in letzter Zeit mehr illegale Unrat-Stellen in der Natur aufgefallen als sonst, meint er.