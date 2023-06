Die Geschichte Staßfurts ist geprägt von gewaltigen Veränderungen. Das Bild der Stadt hat sich massiv verändert, vieles ist verschwunden (und Neues entstanden). In einer neuen Serie blickt die Volksstimme zusammen mit dem Staßfurter Geschichtsverein zurück. Die Auflösung der ersten Folge: ein früher sehr modernes Schwimmbad.

Erinnerungen an Staßfurts Geschichte: Städtisches Schwimmbad bis 1994

Das städtische Schwimmbad in Staßfurt im Jahr 1984. Es wurde 1994 geschlossen.

Staßfurt - Das Rätsel in der vergangenen Woche war wohl doch schwerer als gedacht. Bis zum Mittwoch hatte sich niemand gemeldet. Dann rief Rosemarie Tischler aus Staßfurt an. Sie wusste die richtige Lösung: Im Foto war die ehemalige Badeanstalt in der Hecklinger Straße zu sehen, die es dort bis 1994 gegeben hatte.