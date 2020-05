Beim Abwasser- und Zweckverband in Staßfurt wurde eingebrochen. Archivfoto: Richter

Beim Wasserverband in Staßfurt wurde eingebrochen. Die Diebe nahmen wichtige Werkzeuge mit. Eine Belohnung soll Hinweise bringen.

Staßfurt (vs) l Im Trinkwasserstützpunkt des Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) ist eingebrochen wurden. Die Tatzeit am Gebäude Am Schütz 2 wird zwischen dem 20. Mai, 17 Uhr und dem 25. Mai, 6 Uhr eingegrenzt.

„Der Einbruch erfolgte gezielt, denn es wurde nur die Garage aufgebrochen, in der sich das wichtige und hochwertige Werkzeug befand“, heißt es in einer Mitteilung des WAZV.

Bohrhammer und Verdichter geklaut

Das Werkzeug wurde dann durch den aufgehebelten Stabmattenzaun über den nördlich gelegenen (Höhe Einfahrt BFW) Feldweg abtransportiert.

Gestohlen worden unter anderem mehrere Rüttelplatten, Verdichter (beides Wacker Neuson) Bohrhammer (Bosch & Makita), diverses Akkuwerkzeug (Makita, Milwaukee).

„Aufgrund der Größe und des Gewichts einiger Werkzeuge (bis zu 200 Kilogramm) ist davon auszugehen, dass es sich um mindestens drei Täter handelt, die mit einem Anhänger/Kleinbus oder ähnlichem gekommen sind“, teilt der WAZV weiter mit und hofft mit der Beschreibung auf Zeugen.

„Hat jemand im besagten Zeitraum oder schon vorher Beobachtungen gemacht? Entsprechende Fahrzeuge/Personen gesehen? Wem wurde oder wird solches Werkzeug zum Kauf angeboten?“, fragt der Verband jetzt die Öffentlichkeit. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat der WAZV jetzt eine Belohnung bis zu 1500 Euro ausgesetzt. Meldung an den WAZV unter 03925/92750 oder Polizei unter 03471/3790.

30.000 Euro Schaden

Neben dem Gesamtschaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro ist der WAZV momentan zum Teil handlungsunfähig, weil wichtige Werkzeuge zur Reparatur von Rohrbrüchen fehlen.