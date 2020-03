Ein Mann war in Staßfurt betrunken mit seinem E-Bike unterwegs und soll dabei ausgeraubt worden sein.

Staßfurt (vs) l In der Gänsefurther Straße in Staßfurt soll ein betrunkener E-Bike-Fahrer am Montagabend ausgeraubt worden sein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wollte der leicht verletzte 54-Jährige vor Ort eine Strafanzeige aufgeben, weil ihn jemand zuvor mitsamt des E-Bikes in eine Hecke gestoßen und ihm zwei Stangen Zigaretten geklaut haben soll.

Die Polizei bemerkte bei dem Mann Alkoholgeruch und führte einen Test durch. Ergebnis: 2,3 Promille. Gegen ihn wird nun wegen einer Trunkenheitsfahrt mit dem Rad ermittelt. Ob der Mann wirklich das Opfer einer Raubstraftat wurde, muss die Polizei noch klären.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei für die zur Anzeige gebrachte Raubstraftat nach Zeugen. Alle sachdienlichen Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471/3790, entgegen.