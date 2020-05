Das Doppelhaus in der Atzendorfer Straße in Borne wurde bei einem Brand stark beschädigt. Foto: René Kiel

In Borne brannte am Montag das Dach einer Doppelhaushälte nieder. Die Brandursache ist aber noch nicht geklärt.

Borne l Die Ursache für den Brand eines Doppelwohnhauses, zu dem es am Montag gegen 12.50 Uhr in der Atzendorfer Straße in Borne gekommen war, steht noch nicht fest.

Am Dienstag waren die Brandursachenermittler der Polizei vor Ort. Aufgrund der von ihnen gewonnenen Erkenntnisse müsse nun geklärt werden, ob sie einen zusätzlichen Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) brauchen, sagte der Pressesprecher des Polizeireviers Bernburg, Marco Kopitz, auf Anfrage der Staßfurter Volksstimme.

Etwa 400.000 Euro Schaden

„Nach derzeitigem Stand ist das Doppel-Wohnhaus nicht mehr bewohnbar“, teilte die Polizei mit. Die Bewohner seien bei Verwandten unter gekommen. „Der Sachschaden wurde vor Ort auf etwa 400.000 Euro beziffert, kann aber detailliert nur durch einen Gutachter verifiziert werden“, sagte ein Polizeisprecher.

Für die Betroffenen hat Bornes Bürgermeister Sven Rosomkiewicz (CDU) am Dienstag ein Spendenkonto einrichten lassen. „Beide Familien haben so gut wie alles verloren“, sagte er. Wer sie finanziell unterstützen möchte, kann das mit einer Überweisung auf das Konto der Gemeinde Borne, IBAN: DE14 8005 5500 3081 8001 79, BIC: NOLADE21SES mit dem Stichwort: „Spende Wohnhausbrand“ tun.

„In einer ohnehin schon schwierigen Zeit ist es wichtig, dass wir zusammenhalten und Mitbürger, die in Not geraten, auch unterstützen“, sagte der Bürgermeister.