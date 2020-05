In Atzendorf ist Anfang April ein Gebäude in Flammen geraten. Einsatzkräfte mussten nach den Löscharbeiten das Gebäude stützen. Archivfoto: Franziska Richter

Bei Brand eines Gebäudes in Atzendorf im April ist eine Leiche gefunden worden. Die Polizei weiß nun, um wen es sich dabei handelt.

Atzendorf l Die Anfang April 2020 bei einem Großbrand in Atzendorf gefundene Brandleiche ist von der Gerichtsmedizin Magdeburg untersucht und identifiziert worden. Ein DNA-Test hat nun bestätigt, dass es sich dabei um den 70-jährigen Hausbesitzer selbst handelt. Das bestätigt ein Sprecher des Polizeireviers im Salzlandkreis auf Nachfrage der Volksstimme. Die Ermittlungsarbeit zur Brandursache und ob der Mann schon vorher oder durch das Feuer starb, läuft indes aber noch weiter.

Die bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche des Mannes war im Hinterhaus seines Wohnhauses in der Alten Fabrikstraße in Atzendorf gefunden worden. Dieses hatte Feuer gefangen und insgesamt 65 Feuerwehrleute aus der ganzen Region auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte konnten andere Häuser vor den Flammen bewahren, nur ein Carport und ein Auto wurden ebenfalls bei dem Brand zerstört.

Währenddessen laufen die Ermittlungen um den gefundenen Toten bei einem Schuppen-Brand in der Hennestraße in Aschersleben Anfang Mai weiter. Nach dem Löschen fand die Feuerwehr zwischen dem Schutt die Leiche eines Mannes. Die Polizei könne bislang nur vermuten aber nicht bestätigen, um wen es sich dabei handelt, so der Polizeisprecher. Die Untersuchung soll aber noch in dieser Woche abgeschlossen sein. Auch hier wird die Brandursache noch ermittelt.