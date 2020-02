In Staßfurt ist am Freitag ein Mann niedergestochen worden. Der Täter wurde festgenommen.

Staßfurt (vs) l Zu einer lebensgefährlichen Attacke ist es am Freitagabend in Staßfurt gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei es in der Sülzestraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 21 und 26 Jahre alten Deutschen gekommen. Der Streit eskalierte so sehr, dass der jüngere Mann seinem Opfer eine lebensgefährliche Verletzung mit einem Messer zufügte.

Der 26-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. "Er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr", so Polizeisprecherin Ilona Wessner. Der Täter sei nach sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen festgenommen worden.

"Am Samstag erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht Aschersleben. Nach Verkündung des Haftbefehls wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht", erklärte die Polizeisprecherin weiter. Die genauen Hintergründe der Tat seien aktuell Gegenstand der Ermittlungen.