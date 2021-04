Erneut kein Rennen, Spielplatz dennoch aus Vereinskasse erweitert

Amesdorf/Warmsdorf

Es ist kaum zu glauben, aber der Verein zieht sein Vorhaben durch, obwohl ihm Corona nun schon das zweite Jahr einen Strich durch die Rechnung macht.

Das Rasentreckerrennen um den Wippercup bedeutet die größte Einnahmequelle für den Dorfgemeinschaftsverein Amesdorf-Warmsdorf (DGV). Nun fällt er das zweite Mal in Folge aus, weil die Auflagen zu hoch wären und unterm Strich nichts für den gemeinnützigen Verein übrig bliebe. „Wir hätten nur Ausgaben, keine Einnahmen“, sieht Vereinsvorsitzender Helmut Knöfler die Situation realistisch.

Als wäre es in so einer Zeit nicht schon schwierig genug, die 30 Mitglieder bei Laune zu halten – gibt’s darüber hinaus aber auch ein Versprechen. Nämlich über eine Patenschaft die Hege und Pflege des öffentlichen Spielplatzes in Amesdorf zu übernehmen. Seit dem sich der DGV das auf die Fahnen geschrieben hat, wurde das Gelände an der Hauptstraße auch immer wieder erweitert. Versprochen ist versprochen.

Von trostloser Fläche zum attraktiven Spielplatz

Es begann 2016, nachdem es hier immer trostloser aussah und die jüngsten Dorfbewohner vergeblich nach etwas zum Spielen suchten.

Dann kam die Schaukelkombi, die mit Hilfe von Sparkassen-Erlösen angeschafft werden konnte. Es gesellte sich schließlich eine Bank hinzu. Dann eine Tischtennisplatte und ein Federwipper. Ein Fußballtor wurde vom alten Sportplatz hochgeholt, das Netz dafür sponserte der ehemalige Güstener Axel Brösicke. Zuletzt ist es nun ein Basketballkorb, welcher die Attraktivität des Amesdorfer Spielplatzes erweitert.

„Den Korb haben wir preiswert übers Internet ersteigert“, berichtet Vereinsmitglied Andy Nagel. Heißt, ohne finanzielle Mittel geht es auch jetzt nicht. Umso dankbarer ist der Verein gerade jetzt über jede Unterstützung, egal welcher Art. Wie erwähnt, die Geldquelle Rasentreckerrennen befindet sich momentan auf dem Trockenen.

Basketballkorb jüngste Errungenschaft

Beim Errichten des Basketballkorbs halfen einmal mehr die Agrargenossenschaft und der Bauhof. Nagels Firma ist ebenfalls dabei. Und nicht zu unterschätzen sind solch begabten Hände wie von Peter Drunk, der Vater der stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Helga Drunk-Hausknecht, der die gebrauchte Anlage auf Vordermann brachte.

Jetzt wäre die Stadt Güsten mal wieder an der Reihe, meint Helmut Knöfler. Immerhin habe sie signalisiert, dass auch die Ortsteile Bedarf anmelden könnten, wenn sie etwas von dem sechsstelligen Erbe benötigen, welches der Stadt von einer Privatperson vermacht wurde – zweckgebunden, um für Kinder etwas zu schaffen. „Unser Konzept, das wir eingereicht haben, sieht unter anderem ein Basketballfeld vor, das auch als Stellfläche für ein Festzelt dienen könnte – wenn wieder Veranstaltungen durchgeführt werden können“, erklärt Knöfler die nächsten Vorstellungen. Die Sitzgelegenheiten könnten erweitert werden. Papierkörbe fehlen. Auch an eine Umfriedung denkt der Vereinschef. Und zur Erneuerung der Spielgeräte wird ebenfalls ständig Geld benötigt.

Hannes und Jonas, zwei Jungs aus dem Dorf, sind begeistert. Jonas findet alle Spielgeräte gut, sagt er während er schaukelnd im Vogelnest sitzt. Sein älterer Bruder hat mittlerweile neben dem Fußballtor den neuen Basketballkorb für sich entdeckt. Ihre Mutter Anja Herdam findet’s einfall „toll, dass sich jemand für den öffentlichen Spielplatz engagiert.“

Und der Vereinsvorsitzende und seine Mitstreiter sehen’s mit Genugtuung, dass der wieder gewachsene Spielplatz nicht nur vom eigenen Nachwuchs genutzt wird, sondern auch bei Ausflügen von Kindereinrichtungen.

Bleibt zu hoffen, dass der Verein, „der nicht nur nimmt, sondern auch gibt“, bald wieder zu seiner finanziellen Grundlage, sprich Veranstaltungen, kommt.