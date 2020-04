Der kleine Ortsteil Tarthun der Gemeinde Bördeaue wird für junge Familien attraktiver - das Bauland ist fertig.

Tarthun l In Tarthun können sich junge Familien ab sofort den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen. Die Gemeinde Bördeaue hat eigens für sie am Ende der Karl-Marx-Straße, die an den Börnecker Weg grenzt, ein kleines neues Wohngebiet geschaffen.

Die Erschließung des Areals, das Platz für fünf Eigenheime mit Parzellen in der Größenordnung von 800 bis 900 Quadratmeter bietet, konnte rechtzeitig vor Ostern abgeschlossen werden. „Wir haben es geschafft mit ein bisschen Verzögerung. Es gab keine Probleme mit der Auftragsvergabe und der Durchführung. Alle Arbeiten sind frist- und planmäßig gelaufen“, sagte Bürgermeister Peter Fries (CDU), der bei der offiziellen Abnahme der Baustelle von einer guten Sache sprach.

Nur heimische Firmen

Dafür dankte Fries der Hecklinger Firma ABG, dem Unseburger Planungsbüro, dem Bauamt der Verbandsgemeinde und allen anderen Mitwirkenden. Wie Fries betonte, seien dort nur heimische Firmen zum Zuge gekommen. Sie hatten eine neue Straße mit Gehweg gebaut und mit Pflaster in unterschiedlichen Farben ausgeführt. Auch die Straßenbeleuchtung ist bereits fertig. Die Ver- und Entsorgungsmedien, wie zum Beispiel Erdgas, Trink- und Abwasser, Elektroenergie sowie eine Telefon- beziehungsweise Internetleitung wurden bereits in dieser ehemaligen Spielstraße mit angrenzendem kleinen Ackerstück verlegt. Sie kamen unter die Fahrbahn, sodass im Falle einer Störung nicht alles aufgerissen werden muss. Wegen des Gefälles ist dort auch der Einbau eines Schmutzwasserpumpwerkes erforderlich.

„Wir bleiben trotzdem im finanziell gesteckten Rahmen“, betonte der Bürgermeister und fügte unter Hinweis auf die regelmäßig wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge hinzu: „Das war das letzte Teilstück in Tarthun, das noch nicht ausgebaut war. Deshalb müssen sich alle Grundstücksbesitzer von Tarthun an den Kosten für den Straßenbau beteiligen.“ Dabei werde es sich aber für jeden um eine überschaubare Summe handeln, die den Tarthunern abverlangt werde, sagte der Bürgermeister.

Seinen Worten zufolge freuen sich die Bürger, dass es im Dorf vorangeht. „Wir investieren hier in die Zukunft unserer Bürger“, so Fries, der eine erfreuliche Tendenz von der Stadt aufs Land beobachtet.

Drei Interessenten

Für die fünf Bauplätze gebe es bereits drei Interessenten, sagte der Bürgermeister. Er geht davon aus, dass sich das Wohngebiet in absehbarer Zeit füllen wird. Da es für das Gelände keinen Bebauungsplan gibt, könne dort jeder nach seinen eigenen Vorstellungen ein Eigenheim oder ein Doppelhaus bauen, die sich in das dörfliche Umfeld einfügen, sagte die Sachgebietsleiterin Bauen und Umwelt, Ines Kuhn.

Auf Anfrage von Gemeinderat Marcus Evert nach der Verkehrsführung teilte Peter Fries mit, dass derzeit noch gelte rechts vor links. Es sei aber geplant, den Börnecker Weg zur Hauptstraße zu machen. Dann hätten die Verkehrsteilnehmer, die auf diesem Weg unterwegs seien, die Vorfahrt gegenüber den Kraftfahrern, die aus dem zweiten Bauabschnitt der Karl-Marx-Straße kommen.