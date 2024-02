Erste Fraktion in Hecklingen nominiert zwölf Kandidaten

Der neue Vorsitzende der Wählergemeinschaft Hecklingen (WGH), Bernhard Pech (Vierter von rechts) tritt mit diesen Mitstreitern bei der Wahl des neuen Hecklinger Stadtrates und der Ortschaftsräte am 9. Juni an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hecklingen/Groß Börnecke. - Der Vorsitzende der Fraktion Wählergemeinschaft Hecklingen (WGH), Bernhard Pech aus Hecklingen, ist in einer Versammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Groß Börnecke zum neuen Chef der Wählergemeinschaft gewählt worden. Er tritt die Nachfolge des im vergangenen Jahr verstorbenen Klaus Riederer an.