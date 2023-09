Das Verfahren, mit dem Landesanglerverband und BUND vor Gericht gegen eine Entscheidung des Landesverwaltungsamts zugunsten von Ciech Soda, ist angelaufen. Wie lange die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Magdeburg gedauert hat und wie es weitergeht.

Die Bodebrücke in Staßfurt und Marienkirche.

Staßfurt - Der Landesanglerverband Sachsen-Anhalt und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Sachsen-Anhalt erklären in einer gemeinsamen Pressemitteilung, dass das Verfahren gegen das Landesverwaltungsamt am 29. August begonnen hat. Es habe am Verwaltungsgericht Magdeburg einen ersten nicht öffentlichen Erörterungstermin gegeben. Knapp drei Stunden lang sei über viele rechtliche Fragen diskutiert worden.