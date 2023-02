Egeln/Unseburg/Staßfurt - Die ersten Störche sind aus ihrem Winterquartier wieder in der Egelner Mulde gelandet. In Egeln ließ sich Meister Adebar am 15. Februar wieder auf seinem Horst auf dem Hof der Familie Mankat in der Halberstädter Straße nieder.

