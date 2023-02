Staßfurt - Die Arbeitsgruppe Pflege lädt am Dienstag, 28. Februar, zum 1. Staßfurter Pflegedialog ein. Die Veranstaltung findet im Ausstellungsraum im „Haus am See“ (Rathausstraße 1) statt und richtet sich an alle Pflegedienstleister (Pflegeheime, mobile Pflegedienste, Beratungsstellen) in der Stadt Staßfurt. Beginn des Pflegedialogs ist um 18 Uhr.