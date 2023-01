Explosion in der Nacht: Zigarettenautomat in Tarthun gesprengt

Am Wochenende brachte ein gesprengter Zigarettenautomat viele Menschen in Tarthun (Salzlandkreis) um den Schlaf. Trümmerteile beschädigten die umliegenden Häuser. Die Polizei bittet bei der Suche nach den Tätern um Hilfe.

Der Zigarettenautomat in der Kirchstraße in Tarthun ist in der Nacht zum 15. Januar von unbekannten Tätern gesprengt und dadurch komplett zerstört worden.

Tarthun - Von den unbekannten Tätern, die in der Nacht zum Sonntag einen Zigarettenautomaten in der Kirchstraße in Tarthun in die Luft gejagt hatten, fehlt weiterhin jede Spur. „Vielleicht hat jemand den Knall gehört und danach Leute wegrennen sehen“, sagt der Sprecher des Polizeireviers des Salzlandkreises in Bernburg Marco Kopitz.