Extrem: Schulleiter in Staßfurt unterrichtet durch offene Türen

Staßfurt - Die Grundschule Nord in Staßfurt ist seit vielen Wochen im Ausnahmezustand. In der personell sowieso schon eng besetzten kleinen Schule hatte sich die Situation im Dezember 2021 zugespitzt. Für die 70 Kinder standen nur noch drei Lehrkräfte zur Verfügung, an zwei Tagen sogar nur zwei, drei waren im Krankenstand. Schulleiter Ingo Kurze fragte bei Eltern nach, ob sie freiwillig Kinder im Homeschooling unterrichten würden, um die Schule zu entlasten. Ganze Schulklassen wurden so nach Hause geschickt (Volksstimme berichtete).