Im Salzlandkreis gibt es in bestimmten Bereichen Probleme mit der medizinischen Versorgung. Wo der Schuh besonders drückt und was manche Städte besser machen, ist diskutiert worden.

Burkhard John, Franziska Kersten (Mitte) und Petra Grimm-Benne bei der Diskussionsrunde über die medizinische Versorgung im Salzlandkreis.

Staßfurt/Bernburg - Welche Probleme gibt es bei der medizinischen Versorgung im Salzlandkreis, und was läuft schon gut? Genau diese Fragen sind in dieser Woche bei der Kulturstiftung Bernburg gestellt worden. Eingeladen hatte zu dieser Diskussionsrunde das Landesbüro Sachsen-Anhalt der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mit Blick auf die Perspektiven für die haus- und fachärztliche Zukunft beteiligten sich unter anderem Mediziner Burkhard John, der bis 2020 noch Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalts war, aber auch SPD-Bundestagsabgeordnete Franziska Kersten sowie Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) an der Diskussion.