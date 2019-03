Zwei Unfälle mit Fahrerflucht bei Egeln und Tarthun beschäftigen die Polizei. Falsche Kennzeichen sind ebenfalls im Spiel.

Egeln/Tarthun l In der Region Bördeaue hat am Montagmittag ein Opel-Fahrer zwei Unfälle gebaut und danach Fahrerflucht begangen. Unfall Nummer eins: Montag gegen 12.30 Uhr war der Opelfahrer auf der Kreisstraße 1301 in Richtung Egeln unterwegs. Unmittelbar vor dem Ortseingang Egeln überholte der Opelfahrer einen vor sich fahrenden Lastkraftwagen, obwohl ein weiterer Lastkraftwagen sich im Gegenverkehr befand. Bei diesem rasanten und riskanten Überholmanöver kollidierte der Opel leicht mit dem entgegenkommenden Lkw. Von dem Knall ließ sich der Opel-Fahrer aber nicht beirren und fuhr weiter. Trotz des sekundenschnellen Geschehens konnten Zeugen und auch einer der Kraftfahrer das Kennzeichen des Opels erkennen und an die Polizei weitergeben.

Die Polizei musste aber feststellen, dass die angebrachten Kennzeichen gar nicht zu diesem Opel gehören.

Opel abgeschleppt

Kurz darauf, gegen 12.56 Uhr dann der zweite Unfall: Zeugen meldeten der Polizei, dass vor der Brücke vom Mühlengraben auf dem Radweg ein Opel steht, der zuvor von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Bäumen kollidiert war. Da hier wieder die Zeugen die am Kraftfahrzeug angebrachten Kennzeichen benennen konnten, konnte schnell festgestellt werden: Es ist der Opel, der kurz davor mit dem Lkw kollidiert war.

Zügig machten sich die Beamten auf den Weg zur Unfallstelle. Noch bevor sie dort eintrafen, wurde der Opel durch einen 59-jährigen Unseburger mittels Radlader verladen und wegbracht. Über diesen wurde der Opel auf einem Privatgrundstück der Breiten Straße gefunden. Dort wurde er zur Spurensicherung weggeschleppt. Zum Fahrzeugführer wollte oder konnte der 59-Jährige keine Angaben machen.

Derzeit ist nur bekannt, dass der Unfallfahrer männlich ist. Hinweise nimmt die Polizei unter 03471/37 90 entgegen.