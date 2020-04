Der Salzlandkreis will mit dem Beginn des neuen Schuljahres die Anfangszeiten verändern. In der Grundschule Egeln regt sich Protest.

Egeln l „Die Kreisverkehrsgesellschaft ,Salzland‘ hat einen Fahrplanentwurf mit Optimierungen in der Linienführung innerhalb der Verbandsgemeinde Egelner Mulde vorgelegt“, teilte der Pressesprecher der Landkreisverwaltung, Marko Jeschor, auf Anfrage der Staßfurter Volksstimme mit. Danach soll der Unterricht an der Grundschule „Vier Jahreszeiten“ in Egeln künftig um 7.45 Uhr, an der Grundschule Westergeln um 7.30 Uhr, an der Grundschule Wolmirsleben um 7.25 Uhr und an der Gemeinschaftsschule Egeln um 7.45 Uhr beginnen.

„Aufgrund der offensichtlichen Verbesserungen für die Fahrschüler, insbesondere weniger Wartezeiten vor Unterrichtsbeginn und nach Schulschluss, wurden die Zustimmungen aller Schulleiter zum Fahrplanentwurf und auch zu den geänderten Schulanfangszeiten schnell gegeben“, so Jeschor.

Dieser Darstellung wiedersprach gestern die Leiterin der Grundschule Egeln, Mandy Nagel. „Ich habe gar keine Zustimmung gegeben. Ich habe ganz andere Zeiten eingereicht“, sagte sie der Volksstimme. Der Landkreis kann eine Änderung nicht anordnen oder erzwingen. Das geht nur im gegenseitigen Einvernehmen mit den Schulen und deren Trägern. Und das liegt für die Grundschule Egeln, wie Mandy Nagel deutlich machte, bisher noch nicht vor.

Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) machte nochmals darauf aufmerksam, dass durch die Neuregelung Schwierigkeiten bei der Hortbetreuung für die Schüler der Grundschule Egeln entstehen. „In Wester-egeln und Wolmirsleben ändert sich kaum was. Durch die Verschiebung des Unterrichts von bisher 7.25 auf 7.45 Uhr bringt man die Eltern der Egelner Grundschüler in Schwierigkeiten, die auswärts arbeiten“, sagte Stöhr. Viele müssten dann für ihr Kind einen Frühhortplatz buchen, was mit zusätzlichen Kosten verbunden wäre. Man dürfe nicht außer Acht lassen, dass es in Egeln 60 Fahrschüler und 90 Nichtfahrschüler gebe. „Über die spricht keiner“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister.

Enrico Meinhardt, der Leiter der Kindertagesstätte „Bördespatzen“, zu der der Hort der Egelner Grundschule gehört, sieht durch die neuen Anfangszeiten Probleme zumindest nachmittags in der Hausaufgabenbetreuung. Man müsse sich nach dem Essenanbieter richten und das Personal bereitstellen. „Die Hausaufgabenbetreuung kann dann nicht mehr so gut sein wie es bisher unser Anspruch war“, sagte Enrico Meinhardt.

„Es geht der Kreisverkehrsgesellschaft doch nicht um eine Fahrzeitenoptimierung, sondern um die Einsparung von Geld auf dem Rücken der Kinder und Eltern“, schlussfolgerte Stöhr und fügte hinzu: „Man muss das mit Augenmaß machen.“

Wie Jeschor sagte, sei der Sachverhalt n einem persönlichen Termin mit allen Beteiligten erörtert worden. Bereits am 11. März seien in einem Vor-Ort-Termin in der Kita „Bördespatzen“ die Zwänge im Hortablauf geschildert worden. Hierzu habe der zuständige Fachdienstleiter des Kreises, Tilo Wechselberger, gemeinsam mit Enrico Meinhardt die Betreuung der Schüler nach der sechsten Stunde begleitet.

Jeschor: „Im Ergebnis können wir sagen, dass die Umgestaltung des Hortalltags sicher eine Herausforderung für alle daran Beteiligten darstellt. Das kann bei der Fahrplanerstellung jedoch nicht ausschlaggebend sein, zumal die Busse mit den Änderungen effektiver eingesetzt werden können und viele Schüler weniger Wartezeiten vor und nach der Schulzeit haben werden. Die Vorteile überwiegen den skizzierten Nachteil deutlich.“