Sandro Schuhmann ist einer der Teilnehmer in der Fahrradwerkstatt in Staßfurt. Der 26-Jährige repariert in der Karlstraße in Leopoldshall Fahrräder. Nicht nur für Staßfurter. Kunden gibt es bis Schwaneberg und Neu Königsaue.

Staßfurt - Ralf Huhn ist erstaunt. Und das ist ihm auch anzuhören. „Du bist ja schon da. Überpünktlich!“ Huhn strahlt. Alltäglich ist das nicht. Aber ja, ab und zu kommt das in der Fahrradwerkstatt in Staßfurt vor. Seit über zehn Jahren schon gibt es in der Karlstraße in Leopoldshall ein Angebot für Bürger mit kaputten Fahrrädern. Zwei Festangestellte mit bis zu zehn Jugendlichen und jungen Erwachsenen kümmern sich darum, dass der Drahtesel wieder fahrbereit ist. Bremse kaputt, Platten, kein Licht mehr. Alles kein Problem. Bezahlt werden müssen nur die Materialkosten. Dieses Angebot ist in der Region einzigartig.