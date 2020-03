Mehrere Flieger mit Flüchtlingen landen in Cochstedt? Diese Gerüchte machten bei Facebook die Runde. Foto: Jens Schlueter/ddp

Bei Facebook kursierten Meldungen, dass am Flughafen Cochstedt Flugzeuge mit Flüchtlingen landen.

Hecklingen l Über Facebook wurde am Wochenende die Nachricht verbreitet, dass auf dem Verkehrsflughafen Cochstedt im Abstand von 30 Minuten drei Flugzeuge gelandet sein sollen. „Diese haben Hunderte Flüchtlinge gebracht, die dann mit zirka 40 Bussen abtransportiert wurden wahrscheinlich in Richtung Magdeburg. Alles unter dem wachsamen Auge der Bundeswehr, die voll bewaffnet Wache stand“, hieß es da.

Andreas Schütz, der Pressesprecher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), dem der Airport gehört, sprach auf Anfrage der Staßfurter Volksstimme von einer „absoluten Falschmeldung“. „Das ist völliger Schwachsinn“, sagte er. Der Flughafen Cochstedt sei derzeit für Starts und Landungen gesperrt.

Solche Unwahrheiten hätten aus seiner Sicht Methode. In diesem Zusammenhang verwies Schütz auf den Flugplatz Altenburg in Thüringen. Auch dort habe es in den sozialen Netzwerken Falschmeldungen über angebliche Flüchtlingstransporte gegeben.