Familie aus Staßfurt kämpft für eine größere Wohnung

Drei Kinder, davon ein achtjähriger Sohn, der an einer Krankheit leidet, auf 59 Quadratmeter. Die 28-jährige Janine Ohme aus Staßfurt sucht seit Jahren nach einer größeren Wohnung. Jetzt ist sie fündig geworden.

Staßfurt - Und dann fangen die Augen von Janine Ohme an zu leuchten. Ihr ganzer Stolz rollt auf vier Rädern durch die Straßen und es haben neun Menschen darin Platz. Vor allem: Auf der hinteren Seite des Transporters befindet sich eine Rampe. Dort passt ein Rollstuhl hinein. „Schauen Sie sich das Auto an, es steht direkt vor der Tür“, freut sich Janine Ohme. Der Renault ist weiß und nicht besonders schick. Aber eben überaus praktisch. Das ist alles, was zählt.