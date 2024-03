Die letzten Hausnummern der Marbestraße in Förderstedt liegen idyllisch am Feldrand. Doch die Zufahrt kostet den Anwohnern Nerven. Jetzt streikt sogar die Müllabfuhr.

Förderstedt - Der Frust sitzt tief bei der Familie Wedde aus Förderstedt. „Wir fühlen uns von der Stadt im Stich gelassen“, sagt Kai Wedde. Er wohnt mit seinem Ehemann und seinem Sohn an der Marbestraße in Förderstedt. An dem Teil der Straße, die mehr ein Feldweg ist als eine Straße, weil sie außerhalb des Ortes liegt.