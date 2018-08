Der Löderburger See ist immer wieder das Ziel der Kindertage, die von der Stiftung Staßfurter Waisenhaus organisiert werden. In diesem Jahr haben Benjamin (von links), Marwin, Mandy und Chantal zwei schöne Tage verbracht. Fotos: Barbara Pollet

Seit 24 Jahren gestaltet die Stiftung Staßfurter Waisenhaus Ferienangebote.

Staßfurt l „Abenteuer reich“ – ein Motto, das Spaß, Herausforderung und Vielfalt assoziiert. Die Sozialpädagogische Familienhilfe der Stiftung Staßfurter Waisenhaus hat ihre diesjährigen Kindertage unter diese Überschrift gestellt. Kinder und Eltern aus den Familien, die von den Mitarbeitern begleitet werden, erlebten abwechslungsreiche Tage.

Einzige Möglichkeit Urlaub zu machen

„Für viele bieten die Kindertage die einzige Möglichkeit Urlaub zu machen“, sagt Mitarbeiterin Marion Nagelschmidt. „Wir wollen uns gemeinsam in der Vorbereitung, Durchführung und Organisation dafür einsetzen, dass diese Ferien auch echte Höhepunkte sind.“ Dabei greifen alle auf einen großen Erfahrungsschatz zurück. Denn die Kindertage feiern im2019 bereits ihr 25 jähriges Bestehen.

Zum Jahresanfang beginnen die Vorbereitungen. „Kinder und Eltern sind mit im Boot“, sagt Marion Nagelschmidt. Gemeinsam überlegt man sich, mit welchen Aktionen man die Urlaubstage in der schulfreien Zeit sinnvoll und unterhaltsam ausfüllen kann. Immer wird ein Motto gesetzt. „Das gibt die Richtung und erleichtert es, aus den vielen Ideen ein Programm zu stricken“, erklärt die Mitarbeiterin den Vorteil eines solchen „roten Fadens“, der auch Identität stiftend sei. „Abenteuer reich“ war in diesem Jahr dabei ganz wörtlich zu verstehen. „Traditionell starten die Ferien für uns immer am Löderburger See“, berichtet Marion Nagelschmidt. Der See, das Piratendorf, Spielplatz, Sportmöglichkeiten und Wasserrutsche bieten Abenteuer pur. Die Eröffnung der Kindertage fand traditionell einen würdigen Rahmen im Tourismuszentrum, bei dem auch die langjährigen Sponsoren wie die Staßfurter Stadtwerke, Seepächter Michael Schnock, die Fraktion Die Linke im Staßfurter Stadtrat oder das Busunternehmen Haubold ihre finanzielle Unterstützung neu zusicherten. Am zweiten der Der Kindertage-Woche führte der Ausflug nach Neukönigsaue. Der dritte Tag war ein Wandertag von Staßfurt zum Löderburger See mit spielerischen Aktionen unterwegs und einem Fest am Wasser. Krönender Abschluss war dann die Reise in den Ferientag Belantis, unterstützt von der Diakonie.

Die Kinder haben ein anderes Umfeld erlebt. Sie kommen in unbeschwerter Atmosphäre mit weiteren Kindern und Erwachsenen zusammen und sie finden neben Lernen und Schule ganz bewusst Zeit, um alle Fünfe einmal gerade sein zu lassen. Dabei übernimmt die sozialpädagogische Familienhilfe zwar den Hauptteil Planung.

Elternforen zum Erfahrungsaustausch

Aber die Eltern bringen sich nach der vorbereitenden Ideensuche auch bei den Kindertagen ganz praktisch mit ein. „Sie haben zum Beispiel die Wanderung gestaltet oder sich mit Spielideen und der Verpflegung bei Fest und Picknick am See viel Mühe gegeben.“

Das alles wirkt in die Familien zurück. Von der Stiftung Staßfurter Waisenhaus werden sie in unterschiedlichen Lebenssituationen individuell begleitet (Kasten). Die Mitarbeiter der Sozialpädagogischen Familienhilfe, neben Marion Nagelschmidt auch Margitta Humpsch, sind dabei bei Kindern und Eltern zu Hause. In kleineren Gruppen treffen sich aber manche Eltern auch zu sogenannten Elternforen. „Diese Runden dienen dem Erfahrungsaustausch und der gemeinsamen Beratschlagung“, erklärt die Betreuerin zu dieser Elternarbeit der sozialen Einrichtung. Sie stellen zudem ganz praktisch Hilfe her, wenn Spielzeug, Kindersachen oder Babybedarf ausgetauscht werden.

Wegen dieser Elternforen kennen sich die Familien in großen Teilen und ein guter Grundstein für die gemeinsame Ferienfreizeit ist gelegt. Im kommenden Jahr feiern die Kindertage ihr 25-jähriges Bestehen. Marion Nagelschmidt ist dankbar, weil dieses Jubiläum auch möglich ist durch viel Unterstützung von außen, die immer wichtiger werde.