Knapp 100 Teilnehmer zählte die Familien-Friedensfahrt am Einheits-Feiertag in Staßfurt. Foto: Falk Rockmann

Die zweite Familien-Friedensfahrt ab Staßfurt war wieder ein Erfolg.

Staßfurt l Mit knapp 100 Teilnehmern zählte die Familien-Friedensfahrt am Einheits-Feiertag fast ein Drittel mehr als bei der Premiere 2018. Die Tour von Staßfurt zum Löderburger See wurde mit dem Lied von der Friedenstaube eröffnet, 33 Brieftauben ließ Torsten Klee aus Neundorf in den Himmel steigen.

„Diesen Feiertag verbinden wir mit Frieden und Freiheit“, sagte Christian Schüler, Chef der Staßfurter Wirtschaftsförderung, „Und wir wollen diesen Gedanken mit Freizeit und Integration erweitern.“ Das Motto der diesjährigen Veranstaltung hieß „Staßfurt neu entdecken“ und zielte unter anderem auch auf die Schönheit der Natur entlang der Bode und des Europaradweges. Nach Stärkung und Hüpfburg-Vergnügen für die Kinder am Löderburger See ging‘s wieder in die Salzstadt zurück.

Bei der Familien-Friedensfahrt 2020 soll verstärkt der Inklusionsgedanke eine Rolle spielen.