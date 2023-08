In der Dorfstraße in Atzendorf sind ein Traktor und ein Schulbus fast ineinandergefahren. Anwohner wollen in dem Bereich Tempo 30.

In der Dorfstraße in Atzendorf ist es am Montag fast zu einem Unfall gekommen.

Atzendorf - Maik Fenske saß mit seinem Sohn gerade beim Mittagessen. Draußen hörte er einen Traktor vorbeirauschen. „Das Fenster vibrierte, ich hörte ein Zischen und dann ein lautes Geräusch. Jetzt muss es passiert sein“, erzählt der Atzendorfer, der mit seiner Familie in der Dorfstraße wohnt. Ziemlich genau auf Höhe der gefährlichen Kreuzung Dorfstraße/Unseburger Weg. Seit einiger Zeit setzt sich der Anwohner dafür ein, dass die Straße sicherer gemacht wird, warnt vor Gefahren und Unfällen. Und nun das.

Fenske schaute sich an, was am Montag gegen 13 Uhr passiert ist. Ein Traktor mit Anhängern war auf der Dorfstraße von der Ortsmitte Richtung Ortsausgang gefahren. Auf Höhe der berüchtigten Rechtskurve kam ihm ein Schulbus entgegen. „Der Trecker ist mittig gefahren und bei der Wahnsinnsfahrt wie ein Geisteskranker in die Kurve gehämmert“, sagt Maik Fenske. Und soll den Bus nicht gesehen haben.

Beide Fahrzeuge legten wohl eine Vollbremsung ein. Der Bus wich nach rechts Richtung der Straße „Am Teich“ aus. Der Traktor knickte ein, die Räder hoben sich an. Gut ist: „Es gab keine Berührung der Fahrzeuge und verletzt wurde auch niemand“, meint Fenske. Glück im Unglück dazu: Der Bus war leer. „Wenn da hinten Kinder gesessen hätten, wären die wie Kegel durch den Bus gepurzelt“, so Fenske. Die Polizei war vor Ort, die Straße eine halbe Stunde gesperrt. Der Traktor wurde mit Hilfe eines Lkws wieder „auseinandergezogen“, wie es Fenske bezeichnet. Auch ein Reifen sei geplatzt.

Der Fast-Crash bestärkt Fenske in seinem Anliegen. Er setzt sich dafür ein, auf der Straße eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h einzuführen. Der Salzlandkreis als Baulastträger weist darauf hin, dass die Anforderungen dafür sehr hoch sind.

Die Bilder vom Montag hat Fenske per Mail an den Salzlandkreis geschickt. In der Hoffnung, dass behördliche Mühlen damit schneller mahlen. „Wir hatten Glück. Beim Vorfall am Montag hätte auch ein Kind drunter liegen können“, warnt Fenske.