Fast genug Kunden in Neundorf

Neundorf/Atzendorf

In Neundorf läuft das Interessenbekundungsverfahren zum Breitbandausbau erfolgreich. Dort loten die Stadtwerke Staßfurt als verantwortliches Unternehmen noch bis Ende April den Bedarf aus und hatten kürzlich vermeldet, dass sich schon 47 Prozent der benötigten 50 Prozent aller Haushalte angemeldet haben. Neundorf hat etwa 1200 Haushalte, rund 600 Vorverträge brauchen die Stadtwerke, damit sich der Ausbau lohnt. Somit ist man kurz vor der Zielgeraden.

Der Breitbandausbau in Atzendorf soll demnächst stattfinden. Die Entscheidung, dass im Ort schnelles Glasfasernetz durch die GlasCom ausgebaut wird, ist vor kurzem gefallen. Darüber informiert noch einmal eigens die Wirtschaftsförderung der Stadt Staßfurt. Zuvor hatte es einen längeren Zeitraum gegeben, in dem Einwohner aus Atzendorf ihr Interesse an Verträgen bei dem Unternehmen bekunden sollten.