Feier: 150 Jahre Feuerwehr Güsten

Schon seit 150 Jahren ist die Feuerwehr Güsten für die Bürger der Kleinstadt im Einsatz. Das Jubiläum in diesem Jahr wurde am Wochenende am Depot mit großem Programm gefeiert.

Beim großen Festumzug ab 13.30 Uhr am Sonnabend wurden zahlreiche Fahrzeuge der Feuerwehren in der Region vorgeführt. Im Rettungsboot lässt es sich dabei gemütlich mitfahren.

Güsten - Im Hintergrund will der junge Mann schnell vorbeihuschen, aber er hat die Rechnung ohne Gert Lehmann gemacht. Gerade will der Wehrleiter der Ortsfeuerwehr Güsten erklären, warum die Nachwuchsarbeit so gut funktioniert. „Weil auch viele aus der Jugendfeuerwehr aufrücken“, sagt Lehmann und haut dem Jungspund dabei auf die Schulter. So wie der 18-Jährige eben. Dazu gibt es zahlreiche weitere Beispiele. Nachwuchsarbeit funktioniert in Güsten.