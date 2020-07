Das Zeltlager der ZLG Atzendorf 2020 darf nur 45 Teilnehmer pro Durchgang aufnehmen. Die Freude auf das Camp ist dennoch groß.

Atzendorf l Damit heute alles sitzt zum Start, haben am vergangenen Sonnabend Doreen Schäfer und ganz viele Helfer fleißig Zelte aufgebaut, Tische und Bänke ausgeklappt, nochmal letzte Absprachen getroffen.

Eigentlich wie in jedem Jahr. Dennoch ist alles ein bisschen anders. Mal ganz abgesehen von noch strengeren Hygieneregeln als sonst – den Corona-Vorschriften für die Sportstätten der Stadt und eigenen Konzepten.

Es werden sich gegenüber den vergangenen Jahren nur halb soviele Kinder auf dem ZLG-Sportplatz tummeln, bei Ausflügen neue Eindrücke gewinnen können. Und sie werden auch nicht rund um die Uhr die Aufmerksamkeit ihrer Betreuer genießen dürfen.

Bilder Lagerleiterin Doreen Schäfer (links) und ihre Stellvertreterin Ivonne Braunroth. Foto: Falk Rockmann



Und hoch! Auf das Kommando von ZLG-Kassenwart Peter Hoffmann (rechts) steht schließlich auch das große Schlemmerzelt vor der Sportlerklause. Foto: Falk Rockmann



„Maximal 45 Kinder plus 15 Betreuer werden wir pro Durchgang sein“, sagt Doreen Schäfer. Sonst waren es 80 Kinder. Dieses Jahr wird es auch nur eine Tagesbetreuung von Montag bis Freitag, jeweils von 7 bis 20 Uhr, geben dürfen. Was sicher am meisten schmerzt im Camp 2020 light: Die großen Abschlusspartys fallen Corona zum Opfer.

„Wir sind dennoch froh, dass wir überhaupt das Camp 2020 durchführen können. Und die Eltern sind auch trotz allem sehr dankbar, dass eine Ferienbetreuung stattfindet und sie arbeiten gehen können“, weiß die Lagerleiterin.

Die Hoffnung sei groß, dass 2021 wieder die ganze Kapazität genutzt werden kann. Zu zwei Dritteln etwa sind die Plätze schon wieder ausgebucht.

Die Pläne für die drei Durchgänge ab heute und mit je einer Woche Pause dazwischen stehen jedenfalls fest: Montags und freitags verbringen die Campteilnehmer in Atzendorf. Dienstag und Donnerstag ist Badetag in Üllnitz vorgesehen – wenn das Wetter mitspielt. Mittwochs geht‘s auf den Abenteuerspielplatz nach Neukönigs- aue. Und das alles für 100 statt sonst 175 Euro pro Woche und Teilnehmer. Inklusive Verpflegung versteht sich. Für die bewährte Zubereitung von Fischstäbchen, Nudeln & Co. hat sich das ehemalige Wirts-Ehepaar von der Sportlerklause wieder bereit erklärt.

Campchefin Doreen, seit 2014 übrigens, ist besonders stolz, wieder auf 22 Betreuer bauen zu können, die sich auf die drei Durchgänge verteilen. Unter ihnen sind acht neue, die kurz vor Corona noch ihre Jugendleiter-Card bei Lehrgängen des Landessportbunds absolvierten. Die Leiterin selbst ist dem Atzendorfer Sportjugend-Camp als Betreuerin schon seit 16 Jahren treu.

Meist sind es Jugendliche, die einen Großteil ihrer Ferien opfern, aber auch Urlaub. Nicht alle Jugendleiter sind ZLG-„Eigengewächse“. Beispielsweise sind auch Feuerwehrkameraden aus Atzendorf und Schönebeck dabei, Mitglieder vom Handballclub Salzland. Fast alle sind aber seit ihrer Kindheit vom Atzendorfer Sommercampvirus infiziert.

Anfangs als Teilnehmer, jetzt pflegen sie die hier gewonnenen Freundschaften als Betreuer. Wie Caspar Unger zum Beispiel. Der 18-Jährige ist ununterbrochen dabei, seitdem er sechs war. Wie der Fachgymnasiast sagt, pusche ihn das Lachen der Kinder immer wieder aufs Neue. Die Camp-Atmosphäre bereite ihm außerdem immer wieder Spaß, auch wenn‘s mal stressig werde.

In diesem Jahr nun dürfte es zumindest nachts etwas ruhiger werden auf dem Sportplatz.