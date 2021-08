Ferienspaß in Wolmirsleben: Tolle Tage am Wasser

Ferienlager am Schachtsee Wolmirsleben - mit betreuten Kindern aus Belleben

Wolmirsleben - am

Herrliche Tage verlebte eine Kindergruppe aus dem Kinder- und Jugenddorf Belleben auf dem Campingplatz am Schachtsee in Wolmirsleben. Eigentlich sollte es für die Gruppe nach Oberwiesenthal am Fichtelberg gehen. Und das schon zur letzten Weihnachtszeit. Doch Corona zog einen dicken Strich durch diese Rechnung.

Was tun?, fragten sich die Betreuerinnen Heike Abresche und Evelyn Haustein. Sie hatten einen Draht nach Wolmirsleben. „Campingplatz-Betreiber Joachim Nöske hat den Kindern drei tolle Tag ermöglicht. Bürgermeister Knut Kluczka hat es vermittelt. Wir sind sehr dankbar.“

Etwa 60 Kinder und Jugendliche zwischen sechs bis 16 Jahren leben in Belleben. Therapeuten und Erzieher kümmern sich um sie - rund um die Uhr. Die Kinder haben in ihren Familien oft keine guten Erfahrungen gemacht.