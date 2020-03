Mit Hilfe der TV-Show „The Biggest Loser“ hat Marcus Singewald aus Westeregeln 20 Kilogramm abgenommen.

Westeregeln l Marcus Singewald trainierte neun Wochen mit den „The Biggest Loser – Secret Team“-Coaches Sarah und Dominic Harrison. „Und das mit Erfolg, denn er hat bereits 19,9 Kilogramm abgenommen. Das sind 14,68 Prozent seines Startgewichts von 135,6 Kilogramm“, sagte Inna Wende von der Pepperstark GmbH der Volksstimme.

Somit ist Marcus einer von vier Kandidaten, die diesen Sonntag (8. März, 17.30 Uhr, SAT.1) in das „The Biggest Loser“-Camp auf der idyllischen Kykladen-Insel Naxos in Griechenland zurückkehren und weiterhin die Chance auf den Titel „The Biggest Loser“ 2020 und die Siegprämie von 50 000 Euro haben. „Ich will nicht wieder nach Hause, sondern ich will das Camp ein bisschen aufmischen“, sagte Marcus Singewald hoch motiviert.

Der 26-Jährige und die anderen drei Kandidaten müssen sich in der Herausforderung und vor allem auf der Waage gegen die Camp-Bewohner beweisen. Die Frage bleibt spannend, wer es schaffen wird, in Griechenland zu bleiben?

Bilder Markus bedankt sich bei seiner Trainerin Sarah für die große Unterstützung. Foto: SAT.1



„Ich bin mega happy, stolz und sprachlos. Die Vorfreude auf das Weiterkämpfen in Naxos ist gestiegen“, sagte Marcus über sein letztes Wiegeergebnis und fügte hinzu: „Ich bin zurückgekommen, um anzugreifen. Wir werden die Challenge gewinnen, weil wir es unbedingt wollen. Was gäbe es Geileres, als zurückzukommen: Erste Challenge – erster Sieg.“

Marcus Singewald ist Handball-Trainer, hat selbst zehn Jahre lang gespielt und würde gerne wieder mitmachen, begründete er am Anfang seine Motivation. Sein Ziel war es, unter 100 Kilo zu kommen.

Der 26-Jährige aus Wester-egeln hat sein Leben komplett umgestellt. „Ich bin jetzt wieder viel aktiver, gerade beim Handball-Training. Nicht mehr nur an der Seitenlinie stehen, jetzt heißt es mitmachen“, sagte der junge Mann.

„Alleine hätte ich nie dieses Durchhaltevermögen gehabt, so lange am Ball zu bleiben“, gibt der Westeregelner zu. „Früher habe ich zwei bis vier Wochen durchgehalten und dann war die Motivation wieder im Keller. Die Zeit für die Essenszubereitung dauert heute zwar länger, aber die muss man sich nehmen“, sagte Marcus Singewald.

Er fühlt sich mittlerweile echt wie neu geboren. „Ich finde mich selbst schon ein bisschen schöner. In den ersten Wochen war, glaube ich, das größte Problem meine Ernährung“, räumte der Kommunalpolitiker freimütig ein.

Er ist der Abnehm-Show ‚The Biggest Loser‘ sehr dankbar für die Chance, die sie ihm ermöglicht hat. „Das ist ein Super-Projekt und ich würde es jederzeit wieder tun. Klar ist es hart, aber nur wer für seinen Erfolg kämpft, kann auch erfolgreich sein. Macht das, das ändert sehr viel in eurem Leben. Bei mir hat es sehr viel verändert“, macht Marcus Singewald anderen Übergewichtigen Mut, die seit Jahren erfolglos gegen ihre Pfunde ankämpfen und daran verzweifeln.

Trainer Dominic Harrison sagte: „Wir sind mit den Ergebnissen von unseren Kandidaten sehr zufrieden. Jeder hat sich verbessert und das ist unser Ziel gewesen.“