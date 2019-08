Am kommenden Wochenende findet das Festival „SeeGeflüster 2019“ in Löderburg statt. Der Veranstalter Chris Peterka organisiert die Veranstaltung seit mindestens einem halben Jahr. Am 9. und 10. August braucht er 20 Servicekräfte für die Getränkestände, darunter werden auch Hannah (von links), Felicia und Isabell sein. Foto: Franziska Richter

Beim Festival „SeeGeflüster“ am 9. und 10. August werden 3000 Partygäste erwartet. Dahinter steht ein Riesenorganisationsaufwand.

Löderburg l 20 Servicekräfte, die in Bierwagen und Getränkehäuschen bedienen, werden gebraucht. Dazu neun Ordner, zwei Läufer, 15 Security-Mitarbeiter und zwei Rettungsschwimmer. Weil die Organisation so aufwendig ist, gibt es extra Mitarbeitertreffen, um die zwei Tage vorzubereiten.

Schon nächstes Wochenende, 9. und 10. August, ist es soweit. Dann kommen zum Löderburger See DJs wie „Stereoact“, „Mütze Katze“ oder „Airdice“, die bei jungen Partygängern große Namen sind. Bis zu 3000 Besucher können reingelassen werden. Das Festival wird laut Slogan „größer, besser und vor allem mehr“.

20 Servicekräfte

Mit seinen Servicekräften und Ordnern sitzt Veranstalter Chris Peterka aus Hecklingen in großer Runde in seinem Gasthaus zusammen. „Wer will mit wem zusammenarbeiten“, fragt der 24-Jährige in die Runde. Aber das ist noch das kleinste Problem. Jeder, der sonst nicht bei ihm angestellt ist, muss einen Personalbogen und einen Arbeitsvertrag nur für das Wochenende ausfüllen. Während die Studenten unter den Arbeitskräften überlegen, wo eigentlich ihre Sozialversicherungsnummer ist, erklären ein paar Mädels, dass sie am Freitag erst später kommen können und dass eine Freundin auch noch mitmachen will.

Chris Peterka macht Bemerkungen auf seiner Liste und streicht ab. Zwei Leute braucht er pro Getränkehäuschen. Auf einem Bierwagen drei, da muss einer zapfen, während die anderen beiden nur ausschenken. „Maximal fünf Minuten pro Bestellung“, ist die Anweisung des jungen Chefs. Aber besser so schnell wie möglich, denn Gäste am Getränkestand sind schnell frustriert. „Es haben sich übrigens nur Mädels für den Ausschank gemeldet“, sagt er. „Die Jungs sind alle Ordner.“

Der Festivalveranstalter plant zwei Bierwagen, drei Getränkehäuschen, einen externen Likörstand und einen Stand für Mixgetränke. „Der Lkw mit den Getränken ist bestellt. Am Freitagmorgen bestücke ich die Häuschen“, sagt er. Während des Festivals gibt es zwei Läufer, deren einzige Aufgabe darin besteht, leere Flaschen aus den Getränkewagen abzuholen und neue Kisten heranzuschaffen. „Die Getränkekarte mit Preisen stelle ich dann in unsere WhatsApp-Gruppe, damit ihr euch schon mal einlesen könnt. Aber keine Angst vor dem Rechnen: Ich habe nur runde Preise dabei“, lacht er die Mädels an.

Die Pfand-Frage

Über das Thema Becherpfand hat er sich wochenlang den Kopf zerbrochen. Dieses Jahr gibt es Getränkekarten zu 20 oder 50 Euro, weil die Barzahlungen am Getränkestand im letzten Jahr zu lange gedauert haben. Aber auf der Getränkekarte kann der Pfand schlecht wieder auf die Karte drauf gerechnet werden. „Das machst du am Anfang, aber dann hast du nur noch Zahlensalat im Kopf“, winkt auch der Ordner „Olli“ ab. Kein Pfand heißt aber für die Läufer, dass sie mit dem Einsammeln der leeren Becher ganz schön zu tun haben werden. Denn die Besucher lassen diese dann einfach auf den Boden fallen.

Die neun Ordner müssen beim Festival die Parkplätze bewachen, sauber halten und die Einfahrten kontrollieren. Ein Landwirt stellt wieder seine Felder am See zur Verfügung. Der Parkplatz beim NP und bei der Schule kommen neu hinzu.

Kontrollen in der Nacht

„Ich gehe davon aus, dass sämtliche Kontrollen in der Nacht kommen werden“, erklärt Chris Peterka. Von Lebensmitteln bis Arbeitsverträge können Behörden für alles Papiere verlangen. Deswegen müssen während des Festivals alle Unterlagen parat liegen.

Die Veranstaltung an sich braucht auch Anträge und Genehmigungen. Das Ordnungsamt muss sein Okay geben. Der Jungveranstalter ist mittlerweile froh, dass er mit der Stadt Staßfurt zusammenarbeitet: „Das sind top Leute. Sie haben viele Schritte von allein veranlasst und mir viel Arbeit abgenommen.“

Beten für Regen

„Wir müssen alle beten, dass es regnet und zwar viel“, sagt er weiter. Denn wird es heiß und trocken, ist die Brandgefahr groß. Eine Zigarettenkippe reicht und die Festivalwiese brennt. Trotz Feuerwehr vor Ort kann die Genehmigung für die Veranstaltung wegen der Brandgefahr immer noch zurückgezogen werden.

Stichwort „VIPs“. Die Stars unter den Musikern, die mit VIP-Kärtchen ausgestattet werden, bekommen beim Festival ein VIP-Zelt für sich mit einem gefüllten Kühlschrank. Einige Künstler haben Sonderwünsche, vom Champagner bis hin zur Milchschnitte. Hotels müssen für sie gebucht werden.

„Mit den Künstlern und ihren Managern bin ich ständig in Kontakt“, erzählt Chris Peterka. Über Monate müssen technische Details abgesprochen werden. Mit dem DJ Airdice ist durch die vielen Telefonate etwas besonderes entstanden – sein Song „My Mind“, den der DJ gerade abgemischt hat, wird die „Hymne“ für das „SeeGeflüster 2019“.

Zäune, Zelte und Bühne aufbauen

Am Montag beginnt der Aufbau der Zäune. Nach und nach bestücken Chris Peterka und seine Helfer das Gelände der Wasserskianlage mit den Buden für Essen und Trinken und sommerlicher Deko. Externe Firmen liefern Dixie-Klos, zwei Zelte als extra Tanzflächen für andere Musikrichtungen und die große Bühne. Westen für die Ordner, einheitliche T-Shirts für die Servicekräfte und Walkie Talkies werden noch rangeschafft.

Die Kassen werden dann am Freitag und Samstag ab 15 Uhr besetzt, bevor es ab 17 Uhr losgeht. Das Festival ganztägig laufen zu lassen, hatte im letzten Jahr wenig Sinn gemacht. Die Partygänger kamen erst am Abend. Auch den Vorverkauf hat bisher „kaum einer“, „nur“ 200 Menschen, in Anspruch genommen, sagt Chris Peterka. „Alles geht fast nur über die Abendkasse.“

Festival „SeeGeflüster 2019“: Freitag und Samstag, 9. und 10. August, je ab 17 Uhr, auf der Wasserskianlage am Löderburger See