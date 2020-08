So dicht gedrängt und mit Farbpulver zum Werfen wie 2018 kann es dieses Jahr am Löderburger See nicht mehr zugehen. Der Veranstalter will der Region aber trotz Corona etwas bieten. Foto: Volker Müller

Wie das Löderburger Festival „SeeGeflüster“ am 5. September trotz Corona stattfinden soll, erklärt Veranstalter Chris Peterka im IInterview.

Auf Facebook wird zur Zeit viel Werbung gemacht für das „SeeGeflüster 2020“. Wie soll die riesige Tanzveranstaltung an der Löderburger Wasserskianlage trotz Corona funktionieren?

Chris Peterka: Beim „SeeGeflüster“, das jetzt im dritten Jahr stattfindet, dürfen wir wegen der Größe des Geländes dieses Mal nur maximal 700 bis 800 Leute hereinlassen. Wir markieren mit Kreidespray auf der ganzen Wiese Vierecke zu je neun Quadratmetern, auf denen sich maximal zehn Personen aufhalten dürfen. Zwischen den Vierecken muss 1,50 Meter Abstand sein. So wird es seit einiger Zeit auch bei anderen Festivals und Konzerten in ganz Deutschland gehandhabt und so hat es uns auch das Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalt angewiesen.

Wie können Sie während des Festivals garantieren, dass sich die Besucher an diese Vierecke halten werden?

Am Eingang wird diese Regel groß angeschrieben und mehrmals über die Bühne durchgegeben. Da mittlerweile alle Konzerte so funktionieren, wissen die Leute, dass das so gehandhabt wird und halten sich dran. Ordner, speziell für die Tanzfläche, werden den ganzen Abend aufpassen und zur Not an die Regeln erinnern. Sicher wird der eine oder andere mal sein Viereck übertreten – die Regeln kann man nie hundertprozentig einhalten. Viele, die im Vorverkauf schon Karten geholt haben, wollen ihre Maske freiwillig tragen.

Es gibt also keine Maskenpflicht bei der Veranstaltung?

Wir haben tatsächlich keine Maskenpflicht, geben aber eine Empfehlung dazu heraus. Ob Masken getragen werden, ist letztendlich Sache der Besucher. Es müssen Gruppen von je zehn Leuten immer im Abstand von 1,50 Meter zur nächsten Gruppe stehen. Nur wenn das nicht geht, zum Beispiel am Bierwagen, muss eine Maske aufgesetzt werden. Zum Festival werden wir auch eigene Masken im Stil vom „SeeGeflüster“ in limitierter Stückzahl von 150 verkaufen, als Andenken an die Veranstaltung.

Welche weiteren Hygienemaßnahmen muss es geben?

Die klassischen Desinfektionsständer und Toiletten, aufgestellt mit Abstand. Meine Crew wird natürlich Maske tragen. Wir beschränken uns dieses Jahr auf die große Tanzfläche und auf einen Tag, sperren rundherum alles ab und werden alles im Blick haben.

Welche Schritte waren notwendig, um die Veranstaltung genehmigt zu bekommen?

Der Termin für das Festival war eigentlich Ende Juli. Als ich im Juni beim Ordnungsamt nachfragte, bekam ich die Empfehlung, es wegen der unkonkreten Regelungen lieber ausfallen zu lassen. Anfang August fragte ich nochmal nach, zumal am Concordia See oder in Wolmirsleben auch wieder Veranstaltungen stattfinden und immer mehr Leute bei mir nachfragten. Letztendlich konnte ich mich mit der Stadt Staßfurt und dem Salzlandkreis einigen. Ein Hygienekonzept mit ganz konkreten Auflagen konnte ich durch die schnelle Zuarbeit der Behörden kurzfristig aufsetzen und einreichen.

Werden Anwesenheitslisten mit Adressen geführt?

Die konkrete Ordnungsverfügung zum Festival bekomme ich dieser Tage erst noch. Dort ist dann die genaue Maximalanzahl an Besuchern festgelegt und ob eine Anwesenheitsliste Pflicht ist. Sicher ist, dass mindestens zehn Ordner, sieben Personen für Bierwagen und Essensstand und fünf für die Security da sein werden.

Trotz allem besteht ein Restrisiko. Inwieweit können Sie das moralisch verantworten?

Ich kann mir nichts vorwerfen. Wir halten alle Regeln ein. Wenn es nicht sicher wäre, würde ich die Veranstaltung nicht durchführen. Wenn jemand etwas mitbringt, ist das Mist, kann aber immer passieren. Wenn wir danach gehen würden, dürften wir gar nichts mehr unternehmen und müssten uns zuhause einschließen. Wir müssen irgendwie wieder mit dem Leben anfangen. Die Security am Einlass wird niemanden hereinlassen, der blass oder krank aussieht oder sich die Seele aus dem Leib hustet. Wir haben auf Facebook erklärt, dass Besucher im Krankheitsfall nicht kommen sollen, um andere nicht zu gefährden. Wir lassen die Veranstaltung in diesem Jahr nur am Samstagabend und nicht an drei Tagen wie sonst laufen, um das Schicksal nicht herauszufordern. Ich bin gespannt, ob die Menschen das „SeeGeflüster“ unter den neuen Bedingungen annehmen.

Was, wenn Einschränkungen plötzlich verschärft werden?

Wenn von ganz oben noch eine Anordnung kommt, dass gar keine Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen, kann es durchaus sein, dass wir noch am selben Tag alles absagen müssen. Die Karten behalten ihre Gültigkeit und die Veranstaltung wird zum nächstmöglichen Termin nachgeholt.

Ärgert es Sie, dass das Festival für seine Verhältnisse so „klein“ ausfallen muss?

Es ist schon schade, dass es in diesem Jahr nur ein „Mini- SeeGeflüster“ wird. Ich bin dennoch froh, dass der Kartenvorverkauf so gut geht. Die Leute scheinen froh zu sein, dass wenigstens etwas stattfindet.

Wie viele Karten wurden schon verkauft?

Seit dem Start des Kartenvorverkaufs Anfang August, der über das Staßfurter Schnitzelhaus läuft, sind 450 von 500 Karten weg. Für die Abendkasse bleiben je nach Anordnung noch 200 bis 300 Karten.

Was steht denn an dem 5. September auf dem Programm?

Gefeiert wird ab 18 bis wahrscheinlich wieder bis 3 Uhr auf der Wasserskianlage von Torsten Tilch. Dabei sind als Klassiker das DJ-Team „Mütze Katze“, die sich schon wie verrückt freuen, die „Glowing Boys“ aus Leipzig, DJxDennis aus Staßfurt, Chris Tané aus meiner Bookingagentur sowie der Live-Sänger Daniel Stodolka aus Magdeburg mit mir.

Was meinen Sie, wie es der Veranstaltungsbranche in Zukunft ergehen wird?

Ich denke, das Thema Corona wird sich noch über Jahre hinziehen. Allerdings werden dann einige Diskotheken nicht mehr öffnen können, weil sie nicht überlebt haben.

Wie geht es dem Unternehmen Peterka sonst?

Das Staßfurter Schnitzelhaus werden wir zum 1. Januar 2020 schließen, da die Miete durch einen Eigentümerwechsel absurd hoch werden soll. Dafür bastele ich schon an Plan B – ein Bistro, das ich schon am 1. Oktober in Hecklingen eröffnen will.